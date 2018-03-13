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Fatih Terim'den maçı çeviren konuşma

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Fatih Terim'den maçı çeviren konuşma
Atiker Konyaspor karşısında ilk yarısı 1-0 geride kapayan Galatasaray'da, devre arasında teknik direktör Fatih Terim futbolcularına yaptığı konuşmayla maçı geri çevirdi.
Fatih Terim'den maçı çeviren konuşma Fatih Terim'den maçı çeviren konuşma Fatih Terim'den maçı çeviren konuşma

Konyaspor maçında soyunma odasına 1-0 yenik durumda giren Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, futbolcularına dinlenmeleri için 5 dakika vakit tanıdı, daha sonra tüm takımın kol kola girmesini istedi. "Şampiyon olmak istiyorsak buradan geri dönmeliyiz. Şampiyon takımlar buradan geri döner" diyen tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da kazandığı 6 şampiyonlukta birçok maçı çevirdiklerini ve bu maçta da tabelayı lehlerine döndüreceklerini yüksek sesle öğrencilerine söyledi. 90 dakika sonunda soyunma odasına 2-1'lik galibiyetle dönen futbolcular, hocalarına "Şampiyon olacağız" diyerek teknik heyetle birlikte şampiyonluk tezahüratı yaptılar.
 
Galatasaray bu sezon geriye düştüğü 4 maçı çevirmeyi başardı. Bu değer, Beşiktaş ve Başakşehir'de iki, F.Bahçe'de ise sıfır.
 
6 HAFTADA 4 "DERBİ"

Süper Lig'in 25. haftasında üç puan farkla lider olan Terim yönetimindeki Galatasaray, önümüzdeki 6 haftanın 4'ünde ligdeki en önemli rakipleri ile karşılaşacak. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisiyle start alacak zorlu fikstür, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş ile oynanacak maçla son bulacak. Sarı-kırmızılı takım ligin ilk yarısında bu periyotta Tudor yönetiminde oynadığı altı maçın 3'ünü kaybetmiş ve sadece yedi puan toplayabilmişti.

Sabah

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