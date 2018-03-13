Afrin'e girmemiz an meselesi: TSK bekliyor çünkü..

Mehmetçik ve ÖSO, Afrin merkezine 1,5 kilometre kadar yaklaştı. Kandil’den gelen teröristler ve elebaşları kaçıyor, geride kalan PKK’lılar büyük panik içinde. Canlı kalkan olmak istemeyen halk ilçeyi terk ediyor.

TSK ve ÖSO Afrin’i çembere almak için adım adım ilerlerken, terör örgütü, Kandil’den gelen talimatlarla sivillerin kentten çıkışını engellemeye çalışıyor. Mehmetçik ise halkın tahliyesi için ilçenin güneydoğusunda birkaç gün açık kalacak sivil koridoru bıraktı.

İHA’ların çektiği görüntülerde yollara barikat kuran teröristlerin, sivilleri, ateş ederek engellediği görülüyor. Afrin’in düşmesi an meselesi.

EN UZAK NOKTALAR BİRLEŞECEK

Harekatta en uzak iki nokta Afrin’de birleşiyor. Batıda Cinderesi, doğuda Burseya cephelerinin birleşmesi için kalan mesafe 8.5 kilometre. Cinderesi ilçesinin düşmesi sonrası batıdan ilerleyen birlikler Afrin ilçe merkezine 3,5 kilometreye kadar yaklaşırken doğu cephesinde ise mesafe 1,5 kilometreye kadar düştü. Karzehal, Ayn Dara, Cemiyle, Zarife ve Maarata köylerinin de alınması ile Afrin kuşatması tamamlanmış olacak.

SİVİLLERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR

Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ilçe merkezi sınırlarına girerek ilerlemeyi sürdürmesi nedeniyle, sivillerin örgüt üzerindeki baskısı artıyor. Örgütün kendilerini canlı kalkan olarak kullanmasını kabullenmeyen siviller, ilçe merkezinden güneye doğru gitmek istiyor. Ancak, örgüt sivilleri kontrol noktalarından geri çevirerek çıkışlarını engelliyor.

HALKA BİLDİRİ

TSK ve ÖSO güçleri ise ilçenin güneydoğusundan rejim bölgesine sivil geçişlerinin sürmesi için birkaç gün açık kalacak tahliye koridoru bıraktı. Sivillerin tahliyesine imkan tanıyacak koridor kapatıldıktan sonra Afrin’deki çemberi tümüyle tamamlanmış olacak. TSK’nın uzun bir süredir Afrin merkezine bildiriler atarak sivil halka şehri boşaltma çağrısı yaptığı, terör örgütünün ise tam tersi yönde anonslar geçtiği belirtildi.

Örgütün Afrin’den sivil kaçışını engelleme çabasının da meskun mahal ve hendek çatışmalarına hazırlanan PKK için zafiyet anlamına geldiğini belirten kaynaklar, YPG’nin sivil kayıplar yaşanması, uluslararası kamuoyunun Türkiye’ye baskı uygulaması ve Afrin yönetiminin rejime verilmesini hedeflediğini kaydetti.