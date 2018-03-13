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Yeni gelişme! ABD ve Türk askeri aynı anda...

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Yeni gelişme! ABD ve Türk askeri aynı anda...
ABD ile yürütülecek Menbiç görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, "Yol haritası belirlenecek. YPG Menbic'ten çekilecek, ABD ve Türk askerleri birlikte güvenliği sağlayacak"dedi
Yeni gelişme! ABD ve Türk askeri aynı anda... Yeni gelişme! ABD ve Türk askeri aynı anda... Yeni gelişme! ABD ve Türk askeri aynı anda...

ABD ve Türk dışişleri bakanlarının Washington'da yapacağı görüşmede YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi ve o bölgede güvenliğin sağlanması için takvim belirlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Menbiç için kritik tarihin 19 Mart olduğunu açıkladı.

Washington'da ABD ve Türk heyetleri bir araya gelerek Menbiç'i ve Suriye'yi görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Menbiç'te bir model uygulamak için çabaların sürdüğünü anlattı. 

GÜVENLİĞİ TÜRK VE ABD ASKERİ SAĞLAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Menbiç konusunda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "YPG Menbiç'ten çekildikten sonra orada güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak. YPG'nin çekilmesine iki ülke nezaret edecek' dedi. 

YPG HİÇBİR ŞEKİLDE OLMAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "YPG'nin olduğu bölgeler nasıl istikrara kavuşturulur, kimin yöneteceğini nasıl sağlayabiliriz. Temel prensip nüfus oranında yönetim olması. YPG hiçbir şekilde olmayacak. Menbiç'ten YPG çekilince orada ABD ve Türk askerleri olacak. YPG'nin çekilmesine nezaret edeceğiz. Buranın güvenliğini kim sağlayacak, ABD ve Türkiye. Önce bu modeli Menbiç'te uygulayacağız daha sonra diğer yerlere götüreceğiz. Bu rakka için de Fırat'ın doğusunda YPG'nin kontrolündeki yerler için de geçerli." 

KRİTİK TARİH 19 MART

Böylece bu alanlarda güvenli bölgeler sağlanacağının altını çizen ve tüm adımların da bir takvime bağlanacağını vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları belirtti: 

"19 Mart'taki toplantıda yol haritası net bir şekilde, tarihleriyle beraber belli olacak. Ne kadar sürede ne uygulanacak, diğer tarafa nasıl geçilecek, bunlarla ilgili takvim netleşecek. Son toplantıda tabii farklı olduğumuz şeyler olabilir ama bir anlayışa doğru gidiliyor." 

YPG'YE VERİLEN SİLAHLAR

Şu anda Menbiç konusunda rejimden herhangi bir talepte bulunulmayacağını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'ye verilen silahların geri toplanması konusunu da gözlemleyeceklerini anlattı. 

Çavuşoğlu, "Biliyoruz ki hepsini alamayacağız. Bazıları eskimiş, bazıları kayıp. Ama biz bu silahları daha önce Başkan'ın söylediği gibi alacağız diyorlar. Bunu da çalışma grubu uygulamaya başladığında göreceğiz" dedi. 

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