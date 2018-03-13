Resmi Gazete'de bugün yayınlanan atama kararına göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Huriye Martı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Diyanet’ten Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine bir kadının atanacağını duyurmuştu. Bozdağ’ın duyurduğu Diyanet İşleri Başkanlığındaki ilk bugün resmen hayata geçirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Başkan Yardımcılıklarına İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen atandı.
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Diyanet’te bir ilk!
Resmi Gazete'de bugün yayınlanan atama kararına göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Huriye Martı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı.
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