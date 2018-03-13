Volkan isyan ettirdi! 'Yeter abi kedi mi yuttun'

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan kritik galibiyette en büyük paylardan birisi kaptan Volkan Demirel'e aitti...

Carlos Kameni'den kaleyi geri alan tecrübeli kaleci, yaptığı 4 önemli kurtarışla rakibe gol izni vermedi. Volkan'ın hatasız oyunu ev sahibi ekibin başarılı hücum oyuncusu Adem Büyük'ü de isyan ettirdi. Tecrübeli futbolcu, Volkan'ın çıkardığı tehlikeli bir şut sonrası, "Yeter be abi! Kedi mi yuttun!" diye söylendi... Bu arada Fenerbahçe, Volkan Demirel'in kaleyi koruduğu Süper Lig'deki son iki maçını (Medipol Başakşehir 2-0 / Yeni Malatyaspor 2-0) gol yemeden kazandı. Kaptan bu karşılaşmalarda kalesine gelen gol olabilecek 6 şutu da kurtardı.

DERBiDE DE KALEDE

Volkan'ın performansı, kupa maçında gördüğü gereksiz kırmızı karta rağmen kendisini affederek yeniden kaleyi teslim eden Aykut Kocaman'ı da sevindirdi. Sarı-lacivertli çalıştırıcının, G.Saray karşısında da kalede deneyimli file bekçisine görev vermesi bekleniyor..