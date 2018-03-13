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Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor

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Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.
Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 21 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 21 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 6 kez de berabere kaldı.

Kadıköy'de 14 gol attı, 43 gol yedi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 21 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 21 maçın 11'inde skor üretemezken, 2 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

 

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