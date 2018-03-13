Sarı lacivertlilerin milli yıldızı Alper Potuk, avantajlı bir haftanın Fenerbahçe'yi beklediğini, derbiyi kazanıp "lige ağırlıklarını koyacaklarını" savundu.
Alper Potuk, "Galatasaray'ın karşımızda asla şansı yok" diyor. 6 puan farkın önemli olmadığını söyleyen sarı lacivertli futbolcu, "Lig asıl şimdi başlıyor. Galatasaray derbisiyle yepyeni bir başlangıç yapacağız ve lige ağırlığımızı koyarak şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.
"AVANTAJLI BİR HAFTA BİZİ BEKLİYOR"
Alper, "Bundan sonra iyi veya kötü oynamak önemli değil. Önümüzde güzel maçların olacağı haftalar var. Biz Galatasaray'la oynayacağız, Başakşehir'le ise Beşiktaş karşılaşacak. Avantajlı bir hafta bizi bekliyor.Taraftarımızın da desteğiyle sahayı Galatasaray'a sahayı dar edip kazanacağız" dedi.
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Alper Potuk: G.Saray'a sahayı dar edeceğiz
Sarı lacivertlilerin milli yıldızı Alper Potuk, avantajlı bir haftanın Fenerbahçe'yi beklediğini, derbiyi kazanıp "lige ağırlıklarını koyacaklarını" savundu.
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