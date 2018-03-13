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Başbuğ: NATO, ABD'ye çalışan bir taşeron örgüt

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Emekli Albay ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, NATO'nun neden Türkiye'nin yanında durmadığına dair soruları cevapladı.
Başbuğ: NATO, ABD'ye çalışan bir taşeron örgüt
Başbuğ: NATO, ABD'ye çalışan bir taşeron örgüt Başbuğ: NATO, ABD'ye çalışan bir taşeron örgüt Başbuğ: NATO, ABD'ye çalışan bir taşeron örgüt

 NATO'nun takındığı tavrı sert bir dille eleştiren Başbuğ, "ABD açısından baktığınızda görevini yerine getiriyor. Ağır bir itham olacak ama ABD'ye bir taşeron örgüt gibi çalışıyor" dedi.

Emekli Albay ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, gündeme dair soruları A Haber ekranlarında cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ey NATO neredesin" sözlerine açıklamalar getiren Başbuğ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'ye bir ayar verip belli bir noktaya getirdiği gibi NATO'nun da ipliğini pazara çıkaracak bir serzenişte bulundu. NATO'nun kuruluş maddelerine baktığınızda Cumhurbaşkanımızında dediği gibi şu an burada olmaları gerekli. Yani bir NATO ülkesi, saldırıyla tehdit ediliyor ve saldırı altında. 5. madde diyorki; 'Taraflardan herhangi birisi, saldırıya uğradığı an bu saldırı bütün NATO'ya yapılmış gibi kabul edilir.' diyor. Akıllara gelen tek soru NATO görevini yapıyor mu? Hep bu tartışılıyor. NATO aslında görevini yapıyor. ABD açısından baktığınızda görevini yerine getiriyor. Ağır bir itham olacak ama NATO ABD'ye bir taşeron örgüt gibi çalışıyor" dedi. 

NATO'nun illegal bir örgüt olduğunu belirten Başbuğ, bu konuyu şöyle özetliyor: 

"Terör örgütleri, günümüzde legal ve illegal olarak çalışıyor. Legal örgütlerden kastım; PKK, PYD, SPG, El kaide, DHKPC bunların hepsi ABD'nin legal örgütleri. Vekalet savaşları için kullandığı yapılar. İllegal örgütlere, perde altında kalan örgütlere ise de NATO'yu örnek verebilirim. NATO şu an bildiğiniz taşeron örgüt gibi ABD'ye hizmet ediyor. Bunu ilk kurulduğu günden bu yana yapıyor. Biz NATO'nun ülke olarak en büyük ikinci ordusuyuz. Fakat biz bugüne kadar NATO'dan çok ciddi bir katkı asla alamadık. Tam tersi darbelerle, ambargolarla, Milli Savunma Sanayiimizde yaptığı gecikmelerle oyalamalarla vakit ve güç kaybı yaşadık"

ABD ve NATO arasında nasıl bir çıkar ilişkisi var?

Başbuğ, terör örgütü PKK/YPG kurulmadan önce yapılan kirli plan üzerinden konuyu şöyle ilişkilendirdi:

"Bu konuya şu şekilde örnek verebilirim; 8 Ağustos 1977'de terör örgütü PKK/YPG kurulmadan önce İpsala'da bir TIR yakalandı. Belçika çıkışlı, Rum kökenli kişinin şirketinden yüklenen bir malzemeydi bu. TIR'ın içinde 1350 tane silah ele geçirildi... Bu plan şuydu: Yunan istihbaratının eşliğiyle İpsalaya getirildi. Buradan da Habur'dan çıkış yapıp PKK'ya teslim edilecekti. Dikkatinizi çekerim 1977'den bahsediyorum. 1 yıl sonrasında örgüt kurulduğunu ilan etti. Terör örgütüne karşı Belçika'nın inanılmaz bir desteği oldu. Yakın bir tarihte yaklaşık bir ay önce kadar, Belçika askeri istihbarat örgütünün PKK'yla iş birliği yaptığını Belçika'da yayınlanan bir dergi ifşa etti. Konu Belçika'da çok tartışıldı. Askeri istihbaratları konuyu deşti. Genelkurmay içerisinde bulunan askeri istihbaratın PKK/YPG'ye eğitim ve gizli toplantılar yaptığı ortaya çıktı. Belçika'yı neden örnek verdim? NATO'nun karargahı Brüksel'de. Konu çok sapar diye girmek istemiyorum, İzmir'de yakalanan Rahip Brunson vardı meşhur. FETÖ'nün birçok kirli işini çeviren kişi. İstanbul ve Ankara'da değil dikkat edin İzmir'de 23 sene görev yaptı bu rahip. Brunson'un direk NATO üzerinden yaptığı haber ve para trafiği devletin istihbarat raporlarında mevcut. Dolayısıyla biz NATO'yu, bize hep ket vuran, bizim aleyhimize çalışan bir yapı olarak gördük"

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