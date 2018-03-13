Gerasimov, başkent Şam da dahil olmak üzere, Suriye'nin herhangi bir noktasının bombalanması ve bunun Rus askerlerin hayatı için tehlike oluşturması halinde, hem söz konusu saldırıda kullanılan füzelere hem de bu füzeleri taşıyan savaş araçlarına karşılık verileceğini belirtti.
13 Mart 2018 Salı26 C.Ahir 1439
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Rusya resti çekti! Savaş sinyali
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