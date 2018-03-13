İlim Yayma Vakfı'nın yeni Divan Başkanı seçildi

Vakfın kendi kuruluşu olan İZÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genel Kurula, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Akparti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, iş adamları Murat Ülker, Ali Ülker, Mustafa Latif Topbaş ve çok sayıda kurucular kurulu üyesi katıldı.

Başkan Yücel Çelikbilek: “Vakfımız çıktığı mukaddes yolda, emin adımlarla yürümeye devam ediyor”

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan genel kurulun açılış konuşmasını İlim Yayma Vakfı Genel Başkanı Yücel Çelikbilek yaptı. Başkan konuşmasında; İlim Yayma Vakfı’nın, yaklaşık yarım asır önce ilmi yaymak, ilmi sevmek, ilim yolcularına kol kanat germek, öğrenmek ve öğretmek üzere çıktığı mukaddes yolda, emin adımlarla yürümeye devam ettiğini ifade ederek, “vakfımız, hamdolsun, bu ihlası, bu gayreti ve bu istikrarı sayesinde, bu güne kadar binlerce ilim yolcusunun yetişmesine vesile oldu, ülkemizin güzide kuruluşlarından biri haline geldi” dedi.

Başkan Çelikbilek konuşmasını; “kuruluşundan bu yana vakfımızın muhtelif kademelerinde görev almış büyüklerimiz, sorumluluklarının bilincinde büyük fedakârlıklarla üstlendikleri görevleri kendilerinden sonra gelenlere devrettiler. Bu ulvi görevi devralanlar da yine özverili çalışmalarıyla ülkemiz ilim ve irfan hayatı için önemli hizmetler ifa ettiler. Bu vefakâr insanlar, ülkemizin akademi, siyaset ve kültür hayatına damgasını vuran birçok değerin ortaya çıkmasına vesile olmuş, bu güzide müesseseyi daha da büyütmeye ve geliştirmeye devam etmişlerdir” ifadeleri ve yapılan faaliyetlerin kısa bir özetini yaparak sürdürdü.

Yücel Çelikbilek; İlim Yayma Vakfı’nın, Afrin’e yönelik olarak yürütülen Zeytindalı Harekatı’nı desteklediğini, beyan ederek, harekat esnasında şehadete nail olanlara Allah’dan rahmet, gazilere de acil şifa niyazında bulundu.



Vali Vasip Şahin: “Milletimizin gönlünde kazandığı ve hak ettiği yeri hep devam ettirecektir”

Genel Kurul toplantısına katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı konuşmada; “İlim Yayma Vakfı üzerinde bulunan ağır fikir yükünü ve vakur duruşunu hiçbir zaman sloganlaştırmadı. Benim dikkatimi çeken en önemli özelliği de bu oldu. Bu aynı zamanda İlim Yayma Vakfı’nın samimiyetinin de bana

göre tezahürüdür. Buradaki ve bundan önce buraya emek vermiş insanların samimi niyetlerinin, ihlaslarının bir bereketi, bir yansıması olarak görüyorum. İnşallah bu haliyle milletimizin gönlünde kazandığı ve hak ettiği yeri hep devam ettirecektir ve çalışmaları, gayretleri hep bereketli olacaktır” dedi.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz: “toplumda nezih duruşu hepimize onur ve gurur vermektedir”

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ise; “Özellikle böyle bir çağda içtimaileşmeyi, sosyalleşmeyi ve dini sosyal sorumluluk alanında insanlara ve kurumlara yüklemiş olduğu sorumluluğu en iyi şekilde temsil eden İlim Yayma Vakfımız gerçekten öncü bir kuruluş olmuştur. Ülkemizde din ve ilim hizmetleri noktasında İlim Yayma Vakfı’nın çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Tolumda nezih duruşu hepimize onur ve gurur vermektedir. Duamız ve niyazımız bu tür kurum ve kuruluşların güçlenerek sayısal olarak da, nitelik olarak da, nicelik olarak da çoğalmasıdır” sözleriyle temennisini ifade etti.

Murat Ülker: “Bu vakıf bizlere babamızdan mirastır, desteklerimiz her daim sürecektir”

Genel Kurul toplantı sonrası açıklama yapan Genel Kurul Üyesi Hayırsever iş adamı Murat Ülker; babam merhum Sabri Ülker vakfın kurucuları arasında yer alıyordu ve vakfın ilk Mütevelli Heyeti başkanlığını yaptı bu durum bizlere bir sorumluluk yüklüyor “Bu vakıf bizlere babamızdan miras, gayretlerimiz her daim sürecektir” dedi. Üniversitenin devam eden yemekhane kompleksi inşaatı için gönüllü olduğunu ifade eden, Murat Ülker, “Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hocamızın Türkiye’de ısrarlı çalışmaları ve bizzat örnek yaşamı toplumumuza çok şey kazandırmıştır. Hocamızın ismini taşıyan, binlerce talebenin irfan yuvası vakfımızın bu güzide üniversitesine desteğimiz her daim sürecektir” sözlerini tamamladı.

Protokol konuşmalarının ardından Genel Kurula geçildi. Verilen önergeyle Divan Kurulu başkanlığına Yusuf Tülün seçildi.

Toplantıda vakfın bir yıllık faaliyet raporu, gelir gider tabloları, murakabe heyeti raporu ile 2018 yılı tahmine bütçesi genel kurul üyelerinin onayına sunularak kabul edildi.

Yapılan seçimle görev süresi dolan Ömer Faruk Çelik, Ömer Çınar, Necmeddin Bilal Erdoğan, Mehmet Fatih Kahraman ve İdris Turan İlter tekrar Mütevelli Heyet üyeliklerine, Mustafa Uğur, Fehmi Çelikkol ve Nureddin Keleşoğlu Murakabe Heyeti üyeliklerine, Kahraman Emmioğlu İstişare Heyeti üyeliğine seçildiler.

Vakıf kurucularının aday göstermesiyle MÜSİAD eski başkanı, halihazırda DEİK başkanlığını yürüten Nail Olpak, İlim Yayma Vakfı Genel Kurul üyeliğine seçildi.

Yapılan tüm oylamalar, tüm katılımcıların oybirliğiyle sonuçlandı.