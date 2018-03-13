96 Yaşındaki Nazi hapis cezasını çekmeden öldü

2015'te Nazi soykırımından yargılanarak Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından cezalandırılan son Nazi subaylarından biri olan Groening, kampta öldürülen 300 bin kişi ve tutulan 1 milyon esirin kayıt bilgilerinden ve onlardan toplanan paraların sayımından sorumluydu.

Kendisi kimseyi öldürmemiş olan ancak Auschwitz'deki görevi nedeniyle 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Groening öldüğü sırada hastanede yatıyordu ve henüz cezasını çekmeye başlamamıştı.

Groening'in ölümüne ve nasıl öldüğüne ilişkin resmi sertifika henüz mahkemeye ibraz edilmiş değil.