ABD bayrağı önünde poz verdi! Ruslar çıldırdı

Kadınlar tenisinin ikon ismi Maria Sharapova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusları kızdırdı.

Uzun süreli doping cezasının ardından kortlara dönen ve yeniden aktif tenis hayatına başlayan 30 yaşındaki raket, son olarak uzun süre antrenörlüğünü yapan Sven Groeneveld ile yollarını ayırmasıyla gündeme gelmişti.

Maria Sharapova annesiyle beraber ABD’de bir resim sergisini gezdi. Amerikalı ünlü ressam Jasper Johns’un sergisine giden yıldız isim, burada tabloları seyrederken çekilmiş bir resmini takipçileriyle paylaştı. Ancak Amerikan bayraklı eserin önündeki görüntüsü, Rus takipçileri tarafından tepki topladı.



Takipçilerden tepki geldi



ABD’de ikamet eden Rus tenisçinin bu paylaşımının altına yapılan yorumlarda, resimden duyulan rahatsızlık dile getirildi. Bazı takipçiler Sharapova’nın ABD bayrağıyla resim paylaşmasını eleştirirken, bazıları da bu tablonun sanat olarak değerlendirilmesine de çıkıştı, Amerikan’ın sanat anlayışını sorguladı.



‘Neden ABD bayraklı fotoğraf?’



Rus basınında da konuyla ilgili haberler yayınlandı. Sharapova’ya olan sosyal medya tepkilerini de duyuran haberler “Sharapova neden Amerikan bayrağıyla fotoğraf çekildi?” başlığıyla yayınlanırken, emekli tenisçi Anna Chakvetadze’nin konuyla ilgili görüşlerine de yer verildi.



‘Sadece sanat sevgisi’



Chakvetadze meslektaşını korumaya çalışarak “Sharapova sadece sanatı seviyor ve müzeleri gezmeye gidiyor. Jasper John da ülkedeki önde gelen sanatçılardan bir tanesi. Masha da kendisinin bir hayranı. Amerikan bayraklı bu resim de kendisinin en ünlü eserlerinden. Sadece sanat sevgisi hepsi bu” dedi.



Rusya bayrağını taşıyan isimdi



Maria Sharapova 2012 Londra Olimpiyatları’nda Rusya kafilesine önderlik etmişti. Yıldız tenisçi açılış töreninde Rusya bayrağını taşıyan isimdi.

Milliyet