Rusya'dan alçak Suriye yalanı

Rusya Savunma Bakanı Valery Gerasimov, muhaliflerin Suriye'de kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu, saldırının Esed ve destekçisi Rusya'ya mal edileceğini, bunun sonucunda da ABD'nin rejime saldırmak için bahane elde etmiş olacağını iddia etti.

Rusya Savunma Bakanı Valery Gerasimov, Suriye’deki muhalif grupların sivillere kimyasal saldırı düzenleme hazırlığı içerisinde olduğu iddia etti. Gerasimov, Kimyasal saldırıların rejime mal edileceğini ve saldırganların kurban rolü yapacağını söyledi.

Elif Erdiş'in haberine göre, Suriye’de yapılan katliamların bir tiyatro olduğunu iddia eden Gerasimov, “Beyaz Kasklılar ve filim ekipleri çoktan Doğu Guta’da yerlerini almış bekliyor.” İfadelerini kullandı.

Gerasimov, “ABD bu provokasyonu lehine çevirip, rejimi kimyasal silah kullanmakla suçlamayı planlıyor. Neticede sözde toplu katliamın sözde kanıtlarını uluslararası topluma sunacaklar ve rejim ile destekçisi Rusya’yı suçlayıp rejimin Şam üslerine saldıracak.” Dedi.