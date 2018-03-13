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Irak'ta flaş gelişme! İbadi duyurdu

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Irak'ta flaş gelişme! İbadi duyurdu
Irak Başbakanı Haydar el- İbadi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına yönelik yurt dışı uçuş yasağını kaldırdığı bildirildi.
Irak'ta flaş gelişme! İbadi duyurdu Irak'ta flaş gelişme! İbadi duyurdu Irak'ta flaş gelişme! İbadi duyurdu

Başbakan İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Eylül 2017'den bu yana IKBY'deki havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağının İbadi'nin kararıyla kaldırıldığı belirtildi. 

Açıklamada, Başbakan İbadi'nin, "IKBY hükümeti, havalimanlarını merkezi yönetime teslim etmeyi kabul etti." şeklindeki ifadesi yer aldı.

Irak merkezi hükümeti, 25 Eylül'de gayrimeşru referandum düzenlemesinin ardından, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına yurt dışı uçuş yasağı başta olmak üzere, IKBY'ye yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı.

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