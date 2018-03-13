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Trump'ın Erdoğan'dan istediği papaza şok ceza!

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Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen rahip Andrew Craig Brunson’un müebbet hapsi istendi.
Trump'ın Erdoğan'dan istediği papaza şok ceza!
Trump'ın Erdoğan'dan istediği papaza şok ceza! Trump'ın Erdoğan'dan istediği papaza şok ceza! Trump'ın Erdoğan'dan istediği papaza şok ceza!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesinin ardından ismi gündeme gelen Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson için terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği ve yöneticiliğinden ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemeye gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda Brunson’un yargılanmasına başlanacak.

ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen rahip Andrew Craig Brunson’un 2016 yılının Eylül ayında ’milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu’ iddiasıyla, eşi Norine Lyn Brunson’la birlikte sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 28 Eylül’deki yazısı üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 yıldır Türkiye’de yaşayan Brunson çiftini, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki evlerinden aldı. Türkiye’deki oturum izinlerinin de bittiği belirlenen çift, Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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’GİZLİ TANIK’ İFADESİYLE TUTUKLANDI

Sınır dışı işlemleri devam ettiği sırada FETÖ/PDY soruşturmasında bir ’gizli tanık’ rahip Andrew Craig Brunson aleyhine savcılıkta ifade verdi. Gizli tanık ifadesinde, Brunson’un çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu, FETÖ’nün dinler arası diyaloğu geliştiren bir örgüt değil, dini oluşum olduğunu söylediğini ileri sürdü. FETÖ’nün imamlarıyla özelikle de halen firarda olan örgütün ’sözde’ Ege Bölgesi imamı Bekir Baz’la da sık sık görüştüğü ileri sürülen Brunson ve eşinin, FETÖ’yle ait bir şemada isimlerinin yer aldığı, yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı iddia edildi. Bu suçlamalarla 9 Aralık 2016 tarihinde adliyeye sevk edilen Brunson çiftinden rahip Andrew Craig Brunson tutuklandı, eşi Norine Lyn Brunson serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Rahip Brunson, FETÖ üyeliğinden tutuklandıktan sonra, savcılığın araştırmalarında bulunan yeni deliller ışığında, cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Soruşturma güvenlik gerekçesi ile gizlilik içinde yürütülürken, rahip Brunson’a savcılık sorgusunda, ’Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs’ suçlamaları yönetildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Brunson ise "Ben İsa mesihi savunan biriyim. Kilise kuran ve bunu devletin bilgisinde yapan bir din adamıyım. Hiçbir İslami hareketi asla desteklemem. Hayatımda da tanıdığım hiçbir FETÖ’cü yoktur" dedi.

Yaklaşık 1.5 yıl boyunca süren araştırmalar sonrasında rahip Brunson hakkında iddianame hazırlandı. Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson için terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği ve yöneticiliğinden ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemeye gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda, Brunson’un yargılanmasına başlanacağı açıklandı.

Rahip Andrew Craig Brunson, 11 Nisan 2011’de Alsancak’taki Protestan Diriliş Kilisesi avlusunda cemaatle sohbet ettiği sırada, Mehmet Ali Eren’in silahlı saldırısına uğramış ve hafif yaralanmıştı.

 

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