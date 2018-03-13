Ankara’da hangi otoparklar 1 TL? Büyükşehir’e ait otoparklar hangileri?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki otopark ücretlerini 1 TL yapması “ Ankara’da hangi otoparklar 1 TL ? Başkent’te Büyükşehir’e ait otoparklar hangileri ? ” sorularını akıllara getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Başkent’te günden güne artan park sorununun çözümüne katkı sağlayacak önemli bir karara imza attı.

Büyükşehir tarafından çalıştırılan veya kiraya verilen otoparkların ücretleri yeniden belirlendi ve 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonra 24 saatin 1 TL olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Karar, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında oy birliğiyle alındı.

Büyükşehir bu önemli tarife değişikliğinin vatandaşları otopark alışkanlığına sevk etmek amacıyla yapıldığını kaydetti.

Belediye’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte veya ayrı ayrı, sermayesinin yarısından fazlası Ankara Büyükşehir Belediyesine ait şirketler ile bunların iştiraklerine ait, Ankara mücavir alan sınırları içinde bulunan, çalıştırılan veya kiraya verilen yol boyu otoparklar, açık otoparklar, çok katlı otoparklar ve kapalı tüm otoparklarda ücret tarifesi bir saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 24 saat 1 lira olarak uygulanacaktır."

YENİ TARİFE HANGİ OTOPARKLAR İÇİN GEÇERLİ

Şimdi Başkentliler, 1 TL uygulamasının hangi otoparklar için geçerli olduğu nu merak ediyor. Ankara’da hali hazırda hizmet veren otoparklardan hangilerinin Büyükşehir’e ait olduğunu bilmeyen vatandaşlar, “Özellikle merkezi yerleşim yerlerinde, işlek caddelere açılan ara sokaklarda otoparklar var, buralar özel mi belediyeye mi ait? Bunu bilmiyoruz” diyor.

Büyükşehir’in bir liste halinde 1 TL uygulamasının geçerli olacağı tüm otoparkları vatandaşın bilgisine sunması bekleniyor.

Başkentliler, 1 TL uygulamasının geçerli olacağı otoparkların girişlerine “Bu otopark Büyükşehir Belediyesi’ne aittir – Bu otopark Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda hizmet vermektedir. 1 saate kadar ücretsiz 24 saate kadar 1 TL’dir” gibi bilgilendirme yazısı asılmasını da istiyor.

GÖKÇEK DÖNEMİ YOL KENARI OTOPARK UYGULAMASINDA DA GEÇERLİ Mİ?

Büyükşehir’in yeni otopark ücret tarifesiyle birlikte, Melih Gökçek döneminde uygulamaya konulan fakat kavga-gürültüye neden olunca önce kaldırılan sonra yeniden uygulamaya başlanacağı açıklanan “yol kenarlarına otopark uygulaması”nın yaygınlaşacağı iddiası gündeme geldi.

Vatandaş, işlek cadde kenarlarının şirketlere kiraya verilerek, otoparka dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini, dönüştürülecekse, buraları kimlerin işleteceği, bu otoparklarda ücretin ne olacağı konularına da cevap arıyor.

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