13 Mart 2018 Salı26 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:15Yatsı 20:34
    • 21°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 118.290 -0.10
  • Altın: 164,671 0.71
  • Dolar: 3,8640 0.41
  • Euro: 4,7771 0.76

NATO’dan Türkiye açıklaması

»
NATO’dan Türkiye açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "S-400 alımı Türkiye'nin ulusal bir kararıdır ve S-400 hava savunma sisteminin NATO sistemlerine entegre edilmesine yönelik bir talep henüz gelmedi." dedi.
NATO’dan Türkiye açıklaması NATO’dan Türkiye açıklaması NATO’dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AA muhabirine Türkiye-NATO  ilişkileri, Zeytin Dalı Operasyonu, Suriye'deki mevcut durum ve S-400  anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Türkiye'ye  NATO'ya sağladığı destekten dolayı minnettarız ve ülkede son yıllarda artan  askeri varlığımızla güneyinden gelen istikrarsızlık ve terör tehdidine karşı  Türkiye'yle dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyoruz." dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin çok önemli bir NATO müttefiki olarak kolektif  güvenliğe, NATO operasyonlarına ve misyonlarına birçok farklı şekilde katkı  sağladığının altını çizerek Türkiye'ye teşekkür etti.

Zeytin Dalı Operasyonu hakkında konuşan Stoltenberg, "Türkiye'nin  meşru güvenlik endişeleri var" diyerek NATO'nun Türkiye'nin bu endişeleri ölçülü  ve orantılı bir şekilde ele almasını beklediğini kaydetti.

TÜRKİYE'YLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

NATO'nun Türkiye'ye destek sağladığına dikkati çeken Stoltenberg,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede Türkiye'ye bazı güvence önlemleri sunuyoruz. Türkiye'de  askeri varlığımız var, erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) Türk hava sahası  üzerinde uçarak destek sağlıyor ve aynı zamanda hava savunma bataryaları  konuşlandırdık, Patriot bataryaları ve İspanya ile İtalya'nın SAMP-T bataryası  Türkiye'ye sağladığımız destek unsurları arasında bulunuyor."

Stoltenberg, "Türkiye'ye NATO'ya sağladığı destekten dolayı  minnettarız ve ülkede son yıllarda artan askeri varlığımızla güneyinden gelen  istikrarsızlık ve terör tehdidine karşı Türkiye'yle dayanışma içinde olduğumuzu  gösteriyoruz." vurgusunu yaptı.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA ÇÖZÜLMELİ

Türkiye sınırını geçtiği için tutuklanan iki Yunan askeri hakkında  Yunanistan'ın ikili ilişkileri kapsayan bir konuyu resmi şikayetle NATO'ya  taşıması hakkında da Stoltenberg, "Bu, Türkiye ve Yunanistan arasında çözülmesi  gereken bir konudur." diye konuştu.

S-400 TÜRKİYE'NİN ULUSAL KARARIDIR

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına yönelik  anlaşmayla ilgili Stoltenberg, "Türkiye dahil tüm müttefiklerin ne tür askeri  kabiliyetlere yatırım yapacağı ulusal bir karardır. Bu da Türkiye'nin ulusal bir  kararıdır." ifadelerini kullandı.

NATO için önemli olan müttefikler arasındaki farklı sistemlerin  "birlikte çalışabilirliği" olduğunu kaydeden Stoltenberg, henüz S-400 hava  savunma sisteminin NATO sistemlerine entegre edilmesine yönelik bir talep  olmadığına ve entegrasyonun da kolay olmayacağına dikkati çekti.

Stoltenberg, diğer yandan Türkiye'nin Fransa ve İtalya'dan kapsamlı  hava savunma sistemi olan SAMP-T bataryası almaya yönelik anlaşma imzalamasını  memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

SURİYE İÇİN ÇAĞRI YAPILMADI

AA muhabirine yaptığı açıklama öncesinde Stoltenberg, Brüksel'in önde  gelen kadıngazetecileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda Stoltenberg, NATO'nun Suriye'de sahada neden daha aktif bir  rol üstlenmediğinin sorulması üzerine, "NATO'nun Suriye'de sahaya inmesi için  herhangi bir çağrı yapılmadı ve yapılacağını da beklemiyorum." dedi.

Suriye'deki mevcut durumun "çok karmaşık, tehlikeli ve zor" olduğunu  kaydeden Genel Sekreter Stoltenberg, bazı NATO müttefiklerinin Suriye'de sahada  olduğunu hatırlattı.

NATO'nun DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun üyesi olduğunu belirten  Stoltenberg, ittifakın çatışmaya Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi  çözüm bulunmasını kuvvetli şekilde desteklediğini vurguladı.

Stoltenberg, "İnsanların acı çektiğini, şiddeti görüyoruz. İnsanlar  evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Özellikle Doğu Guta'da Esed rejiminin İran  ve Rusya desteğiyle sivilleri hedef aldığını görüyoruz." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN KAYGILARI KABUL EDİLİYOR

NATO'nun iki güçlü üyesi Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler hakkında  ise Stoltenberg, Türkiye ve ABD arasında doğrudan iletişim olduğunu ve bunu  memnuniyetle karşıladığını belirterek "Ancak bu şekilde Kuzey Suriye'de ve  Afrin'deki sınamaların üstesinden gelebiliriz." dedi.

Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları tüm NATO  müttefikleri tarafından kabul ediliyor." ifadesini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Diyarbakır'da sıcak çatışma: 2 asker şehit!Diyarbakır'da sıcak çatışma: 2 asker şehit!Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu iki asker şehit oldu.
CHP'li Yılmaz'ı şoka sokan soru! Dondu kaldıCHP'li Yılmaz'ı şoka sokan soru! Dondu kaldıCehaletiyle alay konusu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz çıktığı bir televizyon kanalında gelen sorular karşısında ne diyeceğini şaşırdı.
Erdoğan, 28 Şubat'ta yaşadıklarını anlattı!Erdoğan, 28 Şubat'ta yaşadıklarını anlattı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat sürecinde haksızlıklara uğrayan ve çeşitli nedenlerle gurbet hayatı yaşamak zorunda bırakılanların yaşadıklarının konu alındığı "Gurbet Kuşları" belgeselinde, o dönem yaşadıklarını anlattı.
Facianın büyümesini kadın yolcu önlemiş!Facianın büyümesini kadın yolcu önlemiş!Çorum’un Osmancık ilçesinde 13 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında kadın bir yolcunun faciayı önlediği ortaya çıktı.
NATO’dan Türkiye açıklamasıNATO’dan Türkiye açıklamasıNATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "S-400 alımı Türkiye'nin ulusal bir kararıdır ve S-400 hava savunma sisteminin NATO sistemlerine entegre edilmesine yönelik bir talep henüz gelmedi." dedi.
Almanya'da Türklere şok baskın!Almanya'da Türklere şok baskın!Almanya’da 3 eyalette, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu “Osmanen Germania BC” (Almanyalı Osmanlılar) adlı derneğe yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.
  • Başbuğ: NATO, ABD'ye çalışan bir taşeron örgüt13 Mart 2018 Salı 15:00
  • Ankara’da hangi otoparklar 1 TL? Büyükşehir’e ait otoparklar hangileri?13 Mart 2018 Salı 14:48
  • Trump'ın Erdoğan'dan istediği papaza şok ceza!13 Mart 2018 Salı 14:35
  • Diyarbakır'da sıcak çatışma: Yaralı askerler var!13 Mart 2018 Salı 13:45
  • Diyanet’te bir ilk!13 Mart 2018 Salı 13:12
  • KHK'dan o ibare çıkarıldı! Gemlik taşınacak mı?13 Mart 2018 Salı 13:08
  • İçişleri açıkladı! Belediyelerde yeni dönem13 Mart 2018 Salı 12:55
  • İlim Yayma Vakfı'nın yeni Divan Başkanı seçildi13 Mart 2018 Salı 12:27
  • Afrin'de flaş gelişme! Sayı 3393 oldu13 Mart 2018 Salı 12:05
  • Afrin'e operasyon başladığında PKK bunu yapacak!13 Mart 2018 Salı 11:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri