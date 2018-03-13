Facianın büyümesini kadın yolcu önlemiş!

Osmancık ilçesinde emniyet şeridinde park halinde bulunan yabancı plakalı tır’a bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralanmıştı.

Ayaklarıyla camları kırmış

Edinilen bilgilere kazanın ardından alev topuna dönen otobüste olası bir faciayı kaza anında uyanık olan kadın önlediği öğrenildi. Kazanın hemen ardından ayaklarıyla otobüsün camlarını kıran kadın yolcu içeride bulunan yolcuların dışarı çıkmasına yardımcı olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, cenazelerin otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi.

KURTULAN YOLCU KONUŞTU

Çorum’un Osmancık ilçesinde 13 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından yaralı olarak kurtulan yolcu, kaza sırasında uyuduğunu ve camdan atlayarak kurtulduğunu söyledi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan yaralı kurtulan yolculardan Mehmet Şerif Kalkan (50), kaza sırasında uyuduğunu dile getirerek, "İçerisi dumandı. Camın kırık olduğunu görünce camdan dışarı atladık. Kaza anında yolcuların hepsi uyuyor muydu uyumuyor muydu bilmiyorum ancak kazadan sonra kendine gelenlerin hepsi aşağı atladı. Otobüsün içerisi dumandı, ateş yoktu. Cam kırılınca duman boşaldı rahatladık. Otobüste galiba 2-3 tane çocuk vardı. Kazaya ne sebep oldu bilmiyorum. Keşke olmasaydı. Kazada ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tedavim devam ediyor. Çok iyi ilgileniyorlar. Allah’tan ecel gelmedikçe bir şey olmaz. Kaza esnasında yoldan geçen diğer sürücüler ambulansı aradı. Hemen geldi ambulanslar ve bizi hastaneye götürdü” dedi.