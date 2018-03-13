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ABD'de şok gelişme! Tillerson görevden alındı

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ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı.
ABD'de şok gelişme! Tillerson görevden alındı
ABD'de şok gelişme! Tillerson görevden alındı ABD'de şok gelişme! Tillerson görevden alındı ABD'de şok gelişme! Tillerson görevden alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yi atadı. 

CIA'in yeni direktörünün ise Şubat 2017'de CIA Direktör Yardımcılığı görevine atanan Gina Haspel olacağı duyuruldu. Haspel, bu göreve getirilen ilk kadın olacak. 

TRUMP SOSYAL MEDYADAN DOĞRULADI

İlk olarak The Washington Post'un açıkladığı gelişmeyi, ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamayla doğruladı. 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın Mike Pompeo'yu ''yaşanan kritik süreçte doğru insan'' olarak gördüğü belirtildi. Trump'ın Kuzey Kore ile görüşmeler ve devam eden ticari pazalıklar öncesinde yeni ekibi göreve getirdiği ifade edildi. 

MIKE POMPEO

Trump ve Tillerson'ın bugüne kadar Kuzey Kore, İran ve Katar krizi konularında kamuoyu önünde sık sık birbirine ters düşen açıklamalar yapmaları ise ikili arasındaki fikir ayrılıklarının basın yoluyla mesajlaşmaya vardığını gösteriyor. 

'Trump, Twitter'dan "CIA Direktörü Mike Pompeo yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkarak. Rex Tillerson'a hizmeti için teşekkür ederiz. Gina Haspel CIA'in yeni direktörü ve bu göreve gelen ilk kadın olacak. Herkese tebrikler" ifadesini kullandı. 

TILLERSON YALANLAMIŞTI

Rex Tillerson, hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlayarak, görevinin başında olduğunu bildirmiş, Amerikan medyasında hakkında çıkan "istifa edecek" haberlerine tepki gösteren Tillerson, "Başkan'a olan bağlılığım güçlüdür. Başkan Yardımcısı da görevimde kalmam konusunda beni ikna etmeye hiçbir zaman çalışmadı. Çünkü bu görevi bırakmayı hiç düşünmedim" demişti. 

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