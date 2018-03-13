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Diyarbakır'da sıcak çatışma: 2 asker şehit!

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Diyarbakır'da sıcak çatışma: 2 asker şehit!
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu iki asker şehit oldu.
Diyarbakır'da sıcak çatışma: 2 asker şehit! Diyarbakır'da sıcak çatışma: 2 asker şehit! Diyarbakır'da sıcak çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi ile Elazığ sınırı bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyon sırasında çatışma çıktı. 

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi ile Elazığ sınırı bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyon sırasında çatışma çıktı. Çatışmada, açılan ilk ateşte 4 asker yaralandı.Hastaneye kaldırılan askerlerden ikisi şehit oldu. 

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyon devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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