13 Mart 2018 Salı26 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:15Yatsı 20:34
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 118.267 -0.12
  • Altın: 165,273 1.08
  • Dolar: 3,8632 0.39
  • Euro: 4,7826 0.88

118 öğrenci hastanelik oldu!

»
118 öğrenci hastanelik oldu!
Aydın’ın Karacasu ilçesinde öğrenciler öğle yedikleri yemekten sonra baş dönmesi ve kusma şikâyeti ile hastaneye akın etti.
118 öğrenci hastanelik oldu! 118 öğrenci hastanelik oldu! 118 öğrenci hastanelik oldu!

Karacasu ilçe merkezi ve 33 mahallesinde öğrenim gören öğrenciler, zehirlenmeleri sonrası Karacasu Devlet Hastanesi ve Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ailelerin ise hastane önünde endişeli bekleyişi sürüyor. 

118 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

 

Edinilen bilgiye ve iddialara göre bugün öğle yemeğini mesleki eğitim merkezinde aşçı izinli olduğu için aşçı yardımcıları ve öğrencilerin pişirdiği tavuk, pilav, çorba ve salatadan oluşan yemeklerden yiyen taşımalı eğitim ile ilk, orta ve lise düzeyindeki 133 öğrenciden 118’i zehirlendi. Yemeklerden zehirlenen öğrenciler Karacasu ve Nazilli’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde yoğun tedbirler alınarak öğrenciler hızlı bir şekilde serumları bağlanarak tedavi altına alındı. Çok sayıda ambulans, belediyeye ait toplu taşıma araçları ve özel araçlarla hastanelere taşınan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ve Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak çalışkan, öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Yetkililer 32 öğrencinin ilk müdahalenin ardından taburcu edildiğini açıkladılar. 

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, AA muhabirine, yemek şirketi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.  Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Büyüknalçacı, "Hastaneye giden öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasından dolayı taşımalı eğitim gören diğer öğrencilere de tek tek ulaşıp sağlık kontrolünden geçireceğiz." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TSK'dan açıklama: 1 asker şehitTSK'dan açıklama: 1 asker şehitZeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde sürdürülen operasyonlarda bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Trump'tan Başekonomi Danışmanlığı için ilginç isimTrump'tan Başekonomi Danışmanlığı için ilginç isimABD Başkanı Donald Trump, istifa eden Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un yerine ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow'u getirme ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.
3 gün önce zorunlu oldu3 gün önce zorunlu oldue-Belediye bilgi sisteminin kullanılmaya başlamasıyla belediyelerin iş süreçleri kısaltılacak, zaman ve emek kayıplarının önüne geçilecek. Sistem sayesinde yılda en az 1 milyar 831 milyon lira tasarruf sağlanacak.
PKK'dan Avrupa ülkelerine tehditPKK'dan Avrupa ülkelerine tehditPKK yandaşları, Afrin harekatına destek veren Avrupa ülkelerine, bu desteğin bedelini ödeyecekleri tehdidinde bulundu.
118 öğrenci hastanelik oldu!118 öğrenci hastanelik oldu!Aydın’ın Karacasu ilçesinde öğrenciler öğle yedikleri yemekten sonra baş dönmesi ve kusma şikâyeti ile hastaneye akın etti.
Afrin'de alçak tuzak: 10 asker yaralıAfrin'de alçak tuzak: 10 asker yaralıSuriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi Kefercenni beldesinde evde askerlerin arama yaptığı sırada El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 8 Türk askeri ile 2 ÖSO askeri olmak üzere 10 asker yaralandı.
  • YPG'ye soğuk duş... Afrin'de çok önemli gelişme!13 Mart 2018 Salı 18:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler13 Mart 2018 Salı 17:06
  • Diyarbakır'da sıcak çatışma: 2 asker şehit!13 Mart 2018 Salı 16:36
  • CHP'li Yılmaz'ı şoka sokan soru! Dondu kaldı13 Mart 2018 Salı 16:15
  • Erdoğan, 28 Şubat'ta yaşadıklarını anlattı!13 Mart 2018 Salı 15:50
  • Facianın büyümesini kadın yolcu önlemiş!13 Mart 2018 Salı 15:43
  • NATO’dan Türkiye açıklaması13 Mart 2018 Salı 15:33
  • Almanya'da Türklere şok baskın!13 Mart 2018 Salı 15:25
  • Başbuğ: NATO, ABD'ye çalışan bir taşeron örgüt13 Mart 2018 Salı 15:00
  • Ankara’da hangi otoparklar 1 TL? Büyükşehir’e ait otoparklar hangileri?13 Mart 2018 Salı 14:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri