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Putin muhalifi isim Londra'da ölü bulundu

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Putin muhalifi isim Londra'da ölü bulundu
İngiliz The Guardian gazetesi, İngiltere'de sürgünde yaşayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif isim Nikolai Glushkov'un Londra'da ölü bulunduğunu duyurdu. Glushkov'un ölüm nedeninin bilinmediği açıklandı.
Putin muhalifi isim Londra'da ölü bulundu Putin muhalifi isim Londra'da ölü bulundu Putin muhalifi isim Londra'da ölü bulundu

Glushkov, Putin muhalifi Rus oligark Boris Berezovski'nin en yakınındaki isimler arasında yer alıyor. 

68 yaşındaki Glushkov'un cansız bedeninin ailesi tarafından bulunduğu ifade edildi. 

İngiltere'de eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia kısa süre önce ölü bulunmuş, İngiltere ölümlerden Rus istihbaratını sorumlu tutmuştu. 

Eski Rus askeri istihbarat görevlisi olan Sergey Skripal, İngiliz istihbaratı adına casusluk yaptığının ortaya çıkmasının ardından geçmişte yargılanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

Skripal, 2010 yılında ABD'nin de dahil olduğu ve Rusya ile yapılan bir esir takası sonucu İngiltere'ye gönderilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardından İngiltere'nin yaptığı suçlamaları "saçma iddialar" olarak niteleyerek, reddetti.

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