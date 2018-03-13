13 Mart 2018 Salı26 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:15Yatsı 20:34
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 118.267 -0.12
  • Altın: 165,153 1.01
  • Dolar: 3,8632 0.39
  • Euro: 4,7826 0.88

Görevden alınan Tillerson açıklama yaptı!

»
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, görevden alınmasının ardından ilk kez konuştu.
Görevden alınan Tillerson açıklama yaptı!
Görevden alınan Tillerson açıklama yaptı! Görevden alınan Tillerson açıklama yaptı! Görevden alınan Tillerson açıklama yaptı!

Tillerson, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, görevine son verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞKAN TRUMP BUGÜN BENİ ARADI"

Basın toplantısında duygusal hali dikkati çeken Tillerson, Başkan Trump'ın kendisini bugün öğleden sonra Air Force uçağıyla California'ya giderken aradığını anlattı.

Tillerson, görev süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini ifade etti.

"POMPEO İLE GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

Bugün içerisinde ise görevini Bakan Yardımcısı John Sullivan'a devredeceğini kaydeden Tillerson, ABD Dışişleri Bakanlığına atanan John Pompeo'ya yapılacak geçiş süreci için çalışmaları başlatacağını belirtti.

TRUMP TWITTER'DAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Trump, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini duyurmuştu.

TRUMP: TILLERSON'LA BAZI SORUNLAR YAŞADIK

Trump daha sonra Air Force uçağıyla California'ya gitmeden önce Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada Tillerson'la bazı konularda sorunlar yaşadıklarını ve Pompeo'nun göreve geleceğini söylemişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Görevden alınan Tillerson açıklama yaptı!Görevden alınan Tillerson açıklama yaptı!ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, görevden alınmasının ardından ilk kez konuştu.
Putin muhalifi isim Londra'da ölü bulunduPutin muhalifi isim Londra'da ölü bulunduİngiliz The Guardian gazetesi, İngiltere'de sürgünde yaşayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif isim Nikolai Glushkov'un Londra'da ölü bulunduğunu duyurdu. Glushkov'un ölüm nedeninin bilinmediği açıklandı.
Havada gerilim! Rusya'ya nota verdilerHavada gerilim! Rusya'ya nota verdilerEstonya, Rus askeri kargo uçağının hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Rusya'ya nota verdi.
ABD'de şok gelişme! Tillerson görevden alındıABD'de şok gelişme! Tillerson görevden alındıABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı.
ABD'de güpegündüz 'PKK' rezaleti! New York sokaklarında yalan rüzgarı..ABD'de güpegündüz 'PKK' rezaleti! New York sokaklarında yalan rüzgarı..PKK sempatizanlarının dün New York'ta düzenlediği mitingde, AA'nın Halep'te çektiği yaralı çocuk fotoğraflarının yer aldığı reklam kamyonu, şehrin sokaklarında "Afrin'de siviller tehlikede" yalanıyla dolaştı.
Irak'ta flaş gelişme! İbadi duyurduIrak'ta flaş gelişme! İbadi duyurduIrak Başbakanı Haydar el- İbadi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına yönelik yurt dışı uçuş yasağını kaldırdığı bildirildi.
  • Rusya'dan alçak Suriye yalanı13 Mart 2018 Salı 13:20
  • Gazze'de Filistin Başbakanı'nın konvoyuna saldırı!13 Mart 2018 Salı 13:02
  • 96 Yaşındaki Nazi hapis cezasını çekmeden öldü13 Mart 2018 Salı 12:28
  • Rusya resti çekti! Savaş sinyali13 Mart 2018 Salı 12:12
  • ABD: Taliban'ın bir kısmı müzakereye açık13 Mart 2018 Salı 12:06
  • Askerlik tartışmaları İsrail'i karıştırdı13 Mart 2018 Salı 12:03
  • Akılları başlarına yeni geldi: Kadınlar da önemli13 Mart 2018 Salı 12:01
  • Gazze'de korkutan patlama!13 Mart 2018 Salı 11:39
  • Trump şimdilik Rusya'nın gölgesinden kurtuldu13 Mart 2018 Salı 10:50
  • Lübnan'dan Suudi Arabistan'a çağrı13 Mart 2018 Salı 10:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri