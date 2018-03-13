14 Mart 2018 Çarşamba26 C.Ahir 1439
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20 bin memur alınacak

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Kesinleşen 20 bin 239 memur alımı var. Alım ilanına çıkan kurumlar ise şöyle.
20 bin memur alınacak
20 bin memur alınacak 20 bin memur alınacak 20 bin memur alınacak

YSK’nın alımına başvurmak için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Zabıt katibi gibi kadro 2 yıllık, mühendislik gibi kadro da 4 yıllık üniversitese mezunu olmayı gerektiriyor. Ayrıntılı bilgi ‘ysk.gov.tr’de öğrenilebilir. Polislik için KPSS’den 60, lisans mezununun ise 70 alması gerekiyor. Adaylar 23 Mart’a kadar Polis Akademisi ‘pa.edu.tr’ internet adresinden e-Devlet şifresi ile ön başvurularını yapabilecek.
 
BAŞVURU BAŞLADI

 Aile Bakanlığı’nın açık kadroları için başvuru ile ilgili detaylar, ‘aile.gov.tr’ adresinden öğrenilebilir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin personel olarak; öğretmen, mühendis, pilot, güverte ve makine subayı alacak. KPSS’den 60 puanı bulunan adaylar başvurabilir. 18 ile 35 yaş arasında alımlar yapılacak. Başvurular başladı. İlgilenenler, ‘msb.gov.tr’den başvuru yapabilir.

BELLİ İLLER İÇİN

Gümrük Bakanlığı, 40 koruma güvenlik görevlisi, veznedar, ambar memuru, mütercim, kimyager, diyetisyen, teknisyen, tekniker ve mühendis alacak. Alımlar Ankara, Bursa, Van, İstanbul, Mersin, Kocaeli, Edirne, Gaziantep, Şırnak, Ağrı ve Diyarbakır için olacak. KPSS’den 70 puanı olanlar başvurabilecek. Başvurular ‘gtb.gov.tr’ adresinden yapılacak.

BU AY TAMAM

2500 engelli memur alımı için başvurular başladı. 16 Mart’a kadar sürecek. İlgili kurumların, engelli kadro talebi doğrultusunda, ilkokul ve ortaokul mezunu 329 kişi, lise mezunu 329, önlisans düzeyinde 531 ve lisans mezunu 1100 kişi alınacak. Başvurular, ‘osym.gov.tr’den yapılacak. Alımlar Mart sonuna kadar tamamlanacak.

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