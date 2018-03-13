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ABD'li komutandan ilginç Türkiye açıklaması

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Türkiye'nin güvenlikle ilgili kaygılarını anladıklarını, bu durumun tansiyonu yükselttiğini, Rusya'nın da Türkiye-ABD ilişkilerini bozmaya çalıştığını ve bundan endişe duyduklarını söyledi.
ABD'li komutandan ilginç Türkiye açıklaması
ABD'li komutandan ilginç Türkiye açıklaması ABD'li komutandan ilginç Türkiye açıklaması ABD'li komutandan ilginç Türkiye açıklaması

Orgeneral Votel, ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Thomas Waldhouser ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde konuştu.

"TÜRKİYE BİR NATO MÜTTEFİKİDİR"

ABD'nin Türkiye gibi bir müttefiki ile Suriye’deki menfaatlerinin rekabet halinde olmasına ilişkin bir soru üzerine Votel, Türkiye’nin bir NATO müttefiki ve DEAŞ ile mücadelenin de önemli bir parçası olduğuna dikkati çekti.

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK KAYGILARINI ANLIYORUZ VE BU TANSİYONA SEBEP OLDU"

Türkiye'nin güney sınırlarında meşru güvenlik kaygılarının bulunduğunu ve ABD'nin bunu anladığını belirten Orgeneral Votel, "Onların (Türkiye’nin) sınırları boyunca terörden kaynaklanan meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve tabii aramızda biraz tansiyona da sebep olmuş durumda ki şu anda özellikle de diplomatik ve askeri olarak bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE ARAMIZI RUSYA BOZUYOR"

Orgeneral Votel'in Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar konusunda Rusya’yı suçlaması dikkati çekti.

Rusya’nın "kundakçı-itfaiyeci" rolünü oynadığını belirten Votel, Moskova’nın müttefikler arasına önce anlaşmazlık soktuğunu daha sonra arabulucu rolünü üstlendiğini savundu.

"RUSYA'NIN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ BOZMASINDAN ENDİŞELİYİZ"

Votel, "Rusya’nın, Suriye’nin kuzeyinde oynadığı rolden ve bunun ilişkilerimizi, özellikle de Türkiye ile ilişkilerimizi nasıl etkilediği konusunda kaygılıyım." diye konuştu.

"AFRİN'DE FAALİYET GÖSTERMEYE NİYETİMİZ YOK"

ABD’nin SDG ismi altında desteklediği YPG/PKK’nın Afrin'e gitmesine ilişkin bir senatörün "Kürtler konusunda Suriye’de bir politikamız yok ve ne yaptığımıza ilişkin uzun dönem politikamız da yok gibi görünüyor. Ülkeyi SDG'nin Suriye Demokratik Güçlerinin bir bölümünü kontrol edeceği şekilde bölüyor muyuz?" sorusu üzerine Votel, ABD'nin Afrin’de faaliyet göstermediğini söyledi.

"YGP AFRİN'DE FAALİYET GÖSTERME NİYETİMİZİN OLMADIĞINI ANLADI"

Orgeneral Votel, "Suriye Demokratik Güçleri (YPG) görüşmelerimizde, buranın bizim operasyon alanımız olmadığını ve bu noktada şu aşamada orada faaliyet gösterme niyetimizin olmadığını anladılar.” şeklinde konuştu.

Votel, Türkiye’nin YPG/PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı ima ederek Afrin’deki gelişmelerin DEAŞ karşıtı operasyonları etkilediğini ve dikkatleri oradan aldığını savundu.

"YPG UNSURLARI, DEAŞ'LA MÜCADELEDEN ÇEKİLDİ"

YPG/PKK unsurlarının DEAŞ ile mücadeleden çekilip çekilmediğine yönelik bir soruya ise Votel, "Bu, şu anda olmuş durumda." yanıtını verdi.

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