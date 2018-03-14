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Oktay Derelioğlu'ndan şok sözler: Hainlerle...

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Oktay Derelioğlu'ndan şok sözler: Hainlerle...
Spor Toto 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'da teknik direktör Oktay Derelioğlu ile yollar ayrıldı. Derelioğlu, giderayak çok sert ifadeler kullandı.
Oktay Derelioğlu'ndan şok sözler: Hainlerle... Oktay Derelioğlu'ndan şok sözler: Hainlerle... Oktay Derelioğlu'ndan şok sözler: Hainlerle...

Spor Toto 1. Lig'ten düşmesi kesinleşen Gaziantepspor, teknik direktör Oktay Derelioğlu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Derelioğlu ile yapılan görüşme sonucunda, yolların ayrılması konusunda anlaşma sağlandığı aktarıldı.


Açıklamada, Oktay Derelioğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Derelioğlu, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada,  Samsunspor maçı sonrasından görevinden ayrılacağını açıkladığını hatırlatarak,  "Genç oyuncularım görevde kalmam için bugüne kadar beni ikna etti. Ancak  Gaziantepspor'dan bu akşam ayrılıyorum." dedi.

ÇOK SERT SÖZLER
 
Gelinen süreçte "anlat anlat bitmeyecek" ve "büyük hikayeler çıkacak"  olaylar yaşadığını aktaran Derelioğlu, görevde bulunduğu süreçte hak edene forma  şansı tanıdığını ve bu sayede her hafta futbol olarak daha iyiye giden bir takım  haline geldiklerini aktardı.
 
Geçtiğimiz günlerde 14 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını hatırlatan  Derelioğlu, "Bu oyuncuları kadro dışı bırakırken doğru yaptığımı biliyorum. Ama  bu süreç öyle bir hal aldı ki şu an başkan ve yöneticiler beni istemiyor,  istememe nedenleri de çok farklı. Özellikle bir yönetici başta olmak üzere  yönetim bu çocukların geleceğiyle oynuyor. Oluşturduğumuz bu kadro, eğer  bozulmazsa daha çok can yakar. Tıpkı Samsunspor maçında yaptığı gibi."  ifadelerini kullandı.

'KAÇ MAÇ HAİNLERLE OYNAMIŞIM'
 
Görevden ayrıldıktan sonra kadro dışı bırakılan 14 oyuncunun  affedileceğini, oluşturduğu 18-20 kişilik kadroda yer alan futbolcuların da  sözleşmelerinin feshedileceğini dile getiren Derelioğlu, şunları kaydetti:
 
"Ben kaç maç takım hainleriyle oynamışım. Bunlar bir de kendilerine yöneticiyim, futbolcuyum diyorlar... Bu çocuklara yazık günah."

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