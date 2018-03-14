14 Mart 2018 Çarşamba27 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:47Güneş 07:11Öğle 13:19İkindi 16:37Akşam 19:16Yatsı 20:35
    • 16°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 118.548 0.24
  • Altın: 164,560 -0.39
  • Dolar: 3,8624 -0.02
  • Euro: 4,7882 0.12

İşte meskun mahal operasyonlarındaki ilk hedef

»
Afrin’deki meskun mahal operasyonlarında öncelik koordinatları tek tek belirlenen terör tünelleri olacak.
İşte meskun mahal operasyonlarındaki ilk hedef
İşte meskun mahal operasyonlarındaki ilk hedef İşte meskun mahal operasyonlarındaki ilk hedef İşte meskun mahal operasyonlarındaki ilk hedef

Afrin'e meskûn mahal operasyonları için girildiğinde Mehmetçiğin ilk hedefi teröristlerin tünel ağları olacak. TSK ve istihbarat birimlerinin takibi ile birbiriyle bağlantılı, bazıları araç geçebilecek genişlikte olan, çoğu da gizli geçişler ile terör karargâhlarına çıkan köstebek yuvaları tek tek belirlendi. Terör tünellerinin giriş ve çıkış noktaları harekâttaki ilk hedef olarak belirlendi. Cinderes-Meryamim köyü- Minniğ beldesi üzerinde kurulacak 'stratejik hat' ile teröristlerin dışarıyla tamamen bağlantısı kesilecek ve kent merkezi operasyonuna geçilecek.

TÜNELLERE TAHKİMAT YAPTILAR

 Afrin kent merkezinin etrafı açılan çukurlarla çevrelenmiş durumda. Bu çukurlar seyyar köprülerle aşılıp kepçelerle doldurulacak ve terörün kapattığı yollar harekâta açık hale getirilecek. Bir yandan bombalı tuzaklar temizlenirken, diğer taraftan İHA'ların tespitleri ve obüslerin atışları ile operasyon ilerleyecek.

 Havadan alınan görüntülerde teröristlerin bazı tünellere girip çıktıkları görüldü. Örgütün kent merkezindeki direniş için tünellere büyük tahkimat yaptığı belirlendi. Kent merkezinde kilometrelerce uzunluğunda birbiriyle bağlantılı tünel ağı ördükleri, bunlardan bazılarının araç geçişi sağlanabilecek genişlikte olduğu tespit edildi. Sabah'tan Erkam Çoban'ın haberine göre; su kanallarını dahi tünele dönüştüren PYD-YPG'nin sözde devlet dairesi olarak kurduğu karargâhları ile önemli silah ve mühimmat depoları ve kritik gördükleri binaların yer altındangizli geçişler ile tünellere bağlandığı ortaya çıktı. PYD-YPG'nin, DEAŞ taktiğiyle tünellerden aniden çıkarak kayıp verdirmeye çalışacağı saptandı.

 Tüneller etkisiz hale getirildikten sonra da örgütün gizli tahkimat yaptığı evlere, binalara, silah ve mühimmat depolarına da Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat baskınlar düzenlenecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Afrin'den sonra oradan da kaçış başladı!Afrin'den sonra oradan da kaçış başladı!Türkiye ve ABD'nin anlaşmaya varmasıyla Afrin'den sonraki hedef olan ilçede büyük bir hareketlilik var, YPG'liler kaçış hazırlıklarına başladı.
Genç Özge Cumhurbaşkanı'ndan yardım bekliyorGenç Özge Cumhurbaşkanı'ndan yardım bekliyor20 yaşındaki Özge’nin hastalığına 10 yıldır teşhis konulamıyor. Genç Özge sürekli mide ağrısı çekiyor, sürekli bir bulantı halinde. Ne yese kusuyor. Özge de ailesi de perişan durumda. Berk ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istiyor.
Metro durağında başörtülü kadına çirkin saldırı!Metro durağında başörtülü kadına çirkin saldırı!İstanbul’da başörtülü bir kadın çirkin saldırının kurbanı oldu. Başörtülü kadına küfür edip yüzüne tüküren saldırgan, “yobaz” diye bağırırken kameralarca kaydedildi. Eşkali belirlenen saldırganı polis her yerde arıyor.
TSK'dan açıklama: 3444 terörist öldürüldüTSK'dan açıklama: 3444 terörist öldürüldüZeytin Dalı Harekâtı’nda Mehmetçik ve ÖSO güçleri tarafından Afrin ilçe merkezinin kuşatması tamamlandı. TSK'dan yapılan açıklamaya göre 3444 terörist öldürüldü.
Burseya'da yakalanan YPG'liler her şeyi anlattı!Burseya'da yakalanan YPG'liler her şeyi anlattı!Burseya Dağı’nda yakalanan YPG’liler, bölgedeki terörizm mekanizmasının nasıl işlediğini anlattı. İfadeler, Türk askerinin bölgede teröristlerle fiziki savaşın yanında nasıl bir psikolojik savaş da verdiğini açıkça ortaya koyuyor.
İsmailağa Cemaati'nden 'İslam'ı güncelleme' açıklamasıİsmailağa Cemaati'nden 'İslam'ı güncelleme' açıklamasıSon günlerde gündem olan İslâm'ın güncelleştirilmesi konusunda bir açıklama da İsmailağa Camiası'ndan geldi.
  • “Şeker fabrikaları üretimi nasıl sürdürecek?”14 Mart 2018 Çarşamba 09:36
  • Düşen jetle ilgili yeni iddia! Onun cenazesi kayıp14 Mart 2018 Çarşamba 09:23
  • Irak'ta yapılacak operasyonun bilinmeyen detayları14 Mart 2018 Çarşamba 09:00
  • Zeytin Dalı'nda kuşatma tamam! Sıra son darbede14 Mart 2018 Çarşamba 08:48
  • Kurtuldular ama kahroldular! 3 kişi son anda vazgeçti..14 Mart 2018 Çarşamba 08:30
  • Çorum’daki feci kazada '10 numara' şüphesi14 Mart 2018 Çarşamba 08:15
  • Türkiye'yi sarsan jet kazasının sebebi ne?14 Mart 2018 Çarşamba 08:00
  • İşte meskun mahal operasyonlarındaki ilk hedef14 Mart 2018 Çarşamba 07:45
  • Kahpelikte üstlerine yok! Afrin’de Orhan’ımızı böyle şehit ettiler14 Mart 2018 Çarşamba 07:30
  • 20 bin memur alınacak13 Mart 2018 Salı 23:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri