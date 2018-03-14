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Çorum’daki feci kazada '10 numara' şüphesi

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Çorum’da emniyet şeridindeki TIR’a arkadan çarpan otobüste çıkan yangın 11 can aldı, 21 kişi yaralandı.
Çorum’daki feci kazada '10 numara' şüphesi
Çorum’daki feci kazada '10 numara' şüphesi Çorum’daki feci kazada '10 numara' şüphesi Çorum’daki feci kazada '10 numara' şüphesi

 Otobüsün alev alması yine 10 numara yağ şüphesini gündeme getirdi. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 10 numara yağ incelemesi için numune alındığını açıkladı.

Çorum’da arızalandığı için emniyet şeridine park eden Gürcistan plakalı TIR’a arkadan çarpan otobüste can pazarı yaşandı. Çarpmanın ardından otobüsün arka kısmında çıkan yangında, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Gazete Habertürk'ten Sevgi Çavuşoğlu'nun haberine göre olay yerinde incelemelerde bulunan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kaza sonrası yanan otobüste 10 numara yağ kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili numune aldırdıklarını, bunun da araştırılacağını bildirdi. Yurdagül, “Otobüste 3’ü mürettebat olmak üzere 35 kişi olduğu belirtiliyor. Ölenler arasında çocuklar da var. Yolcular o saatte uyuduğu için kazanın oluş şeklini çoğu bilmiyor; ancak yaralı olanların bazıları, camları kırarak, kendilerini dışarı atmışlar” diye konuştu.

Fren uzmanı yüksek makine mühendisi Alpay Lök, ağır vasıta araçların karıştığı kazalarda 10 numara yağın baş şüpheli olduğunu, İstanbul Kavacık’ta 2014’te 4 kişinin hayatını kaybettiği otobüste de bu yağın kullanıldığını belirterek şu bilgileri verdi: “Mazot kullanımı olduğunda bu tür kazalar çok nadiren yaşanıyor. 10 numara yağ endüstiriyel maddelerin karışımıdır. Yağın akışkanlığını artırmak için tiner veya solvent eklenerek kullanılıyor. Motorun ısısı artarak ya kendiliğinden yanıyor ya da çarpışma sonrası yanma oluşuyor. Mazotun neredeyse yarı fiyatı olduğu için tercih ediliyor. Özellikle Anadolu’da şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerde veya kamyonlarda daha çok kullanıldığı öne sürülüyor. Kesinlikle engellenmeli. Denetimin sıklaştırılması şart.”

‘KIRIK CAMLARDAN KENDİMİZİ ATTIK’

Kazadan bebeğiyle kurtulan ve Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Emine Güngör, “Çocuğumla ilgilendiğim için araçta bir tek ben uyumuyordum. Bir patlama sesi ile birlikte tüm camlar kırıldı ve otobüs sarsılmaya başladı. Sonra bir dünya insan sesiyle aracın arkası yanmaya başladı. Bir ağabey camı kırdı ve dışarı çıkmaya çalıştık. Çıkabilenler kurtuldu, çıkamayanlar da yanarak can vermişler” dedi.

Yaralı yolculardan Mehmet Şerif Kalkan da kaza sırasında uyuduğunu belirterek “İçerisi dumandı. Camın kırık olduğunu görünce camdan dışarı atladık. Otobüsün içerisi dumandı, ateş yoktu. Cam kırılınca duman boşaldı rahatladık. Otobüste galiba 2-3 çocuk vardı” diye konuştu.

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