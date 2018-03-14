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Kurtuldular ama kahroldular! 3 kişi son anda vazgeçti..

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Başaran Holding'in veliahdı Mina Başaran'ın, Dubai'deki bekarlığa veda partisine üç kişiyi daha davet ettiği öğrenildi. O isimler; Burcu Delibalta, Selen Somer ve Sevgi Akyol.
Kurtuldular ama kahroldular! 3 kişi son anda vazgeçti..
Kurtuldular ama kahroldular! 3 kişi son anda vazgeçti.. Kurtuldular ama kahroldular! 3 kişi son anda vazgeçti.. Kurtuldular ama kahroldular! 3 kişi son anda vazgeçti..

Sabah'tan Yüksel Yavuz'un haberine göre Burcu Delibalta'nın küçük bir uçakla yolculuk yapmamak için, diğer iki ismin ise işleri nedeniyle son anda Dubai'ye gitmekten vazgeçtikleri ortaya çıktı. Şimdi o üç isim, üzüntüden yataklara düştü.

'KÜÇÜK UÇAĞA BİNMEM'

Burcu Delibalta, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın Dubai davetini "Küçük uçak korkum var" diyerek geri çevirmiş. Kazayı öğrenen Delibalta, hastaneye kaldırıldı.

SON ANDA İŞİ ÇIKTI

İşi çıktığı için son anda seyahate katılamayan bir diğer isim ise Selen Somer. O da üzüntüden kahroldu. Davete icabet edemeyen üç isimden biri de Sevgi Akyol. Kaza haberini alan Akyol yıkıldı.

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