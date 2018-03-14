Irak'ta yapılacak operasyonun bilinmeyen detayları

Ankara-Bağdat arasında 7 aydır süren “PKK’ya operasyon” görüşmelerinde, Sincar’daki 7 kamp ve Mahmur bölgesi için harekât gündemde. Haziranda planlanan operasyon, Irak merkezi yönetimiyle ilk ortak operasyon olacak.

Terör örgütü DEAŞ’ın Haziran 2014’te Musul ve çevresini kontrol altına almasıyla terör örgütü PKK, silahlı gücünün bir kısmını Musul’un kuzeybatısında, Suriye sınırındaki Sincar’a taşıdı. Türkiye 14 kez PKK konusunda Bağdat’ı uyarırken, Irak Başbakanı Haydar İbadi yönetimi 2017’nin ekim ayına kadar sessiz kalmış, hatta PKK’nın bölgedeki Ezidilerden oluşturduğu silahlı gruplara mali ve askeri destek sunmuştu. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Ankara’nın, “Operasyon konusunda kararlıyız” mesajları ve girişimi üzerine Bağdat yönetimi, Ankara ile bölgede sorunun çözümü için diplomasi trafiği başlatmıştı.

IRAKLILAR ŞAŞIRDI

Ankara ile Bağdat arasında gerçekleşen 7 önemli görüşmenin ardından, Türk yetkililer tarafından Iraklı muhataplarına sunulan PKK’nın Kandil’den Suriye’ye uzanan lojistik hattı ve 7 geçiş noktasındaki değerlendirmelerin Iraklı yetkilileri de şaşırttığı belirtildi. Iraklı askeri yetkililerin, ülke egemenlik haklarının ülke sınırlarının tam anlamı ile sağlanması ile oluşturulabileceğini belirttikleri öğrenildi.

IRAK-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ

Yapılan görüşmelerin ardından Afrin operasyonu sonrasında Münbiç’e hareket edecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), haziran ayı içinde terör örgütünün Sincar bölgesindeki 7 kampına ve örgütün geçen yıl kurduğu, Kandil ile Suriye sahası arasındaki önemli lojistik merkezi olan Mahmur Kampı’na 6 km uzaklıktaki terör kampına yönelik harekete geçebileceği öğrenildi. Böylece, örgütün tüm lojistik geçişlerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı ve Irak merkezi yönetimi ile ilk ortak harekât olacağına dikkat çekildi.

SİNCAR VE MAHMUR’DAKİ TERÖR YUVALARI HEDEF

Örgütün, Suriye-Irak sınır hattındaki 12 kampının yer aldığı Sincar Dağı ve eteklerinden gerekli istihbarat bilgilerinin her gün güncellendiği belirtiliyor. Böylece örgütün Irak sınırları içinde yer alan 7 kampı birinci derece hedef olacak. Mahmur’a 6 km uzaklıkta, sivillerin yaşamadığı PKK kampının da operasyon kapsamına alınacağı ileri sürüldü.

Ankara-Bağdat arasındaki diplomasi trafiği sayesinde ortak istihbarat havuzu kurulduğu ve örgütün bölgedeki hareketliliğine dair bilgilerin bu havuzda paylaşıldığı ifade ediliyor. Geçen hafta PKK’nın Kandil’den Sincar bölgesine sevk etmek istediği silahlara dair istihbaratın bu havuzda paylaşılması ile silahların geçişinin önlendiği ve yakalandığı öğrenildi.

BAĞDAT PKK’YI UYARMAYA BAŞLADI

Diğer taraftan Bağdat yönetiminin, Sincar ve Mahmur bölgesinden çekilmesi konusunda örgütü iki kez uyardığı ve mayıs ayına kadar uyarılarını sürdüreceği öğrenildi. Önümüzdeki hafta Bağdat’tan bir heyetin Sincar’a gideceği ve örgütün bölgeden çekilmesine dair uyarıyı bir kez daha yapacağı da belirtiliyor.

Habertürk