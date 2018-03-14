“Şeker fabrikaları üretimi nasıl sürdürecek?”

Satılacak şeker fabrikalarıyla ilgili olarak ihale şartnamesi kamuoyuna açıklanmazken, hükümetin şeker fabrikalarının özelleştirme sonrasında tamamının çalışacağı yönündeki iddiaları inandırıcı bulunmuyor.

ŞEKER-İŞ Sendikası, önemli bir adım atarak Özelleştirme İdaresi’nden siyasilerin verdiği vaatlerin ihale şartnamesinde bir karşılığının bulunup bulunmadığının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı kamuoyundaki tepkiler giderek artarken, özelleştirme sürecine dair belirsizlikler de gizemini koruyor. Özelleştirme İdaresi, satılacak fabrikalarda üretimin nasıl garanti altına alınacağına dair sağlıklı bir açıklama yapmazken, hükümet tepkileri düşürmek için fabrikaların kapanmayacağını iddia ediyor. Ancak ihale şartnamesinde üretim şartının nasıl korunacağına dair hükümler bilinmediği için hükümetin yaptığı bu açıklamaların bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Şeker-İş Sendikası, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin giderilmesi için yasal hakkını kullanarak Özelleştirme İdaresi’ne önemli bir başvuruda bulundu. Şeker-İş Sendikası, ihale şartnamesinde satılacak fabrikalarda üretimin nasıl garanti altına alındığının yoruma yer bırakılmayacak şekilde açıklanmasını istedi.

HÜKÜMETİN AÇIKLAMALARININ BAĞLAYICILIĞI BULUNMUYOR

Bilindiği üzere hükümet, satılacak fabrikaların kapasitelerini artırarak üretime devam edeceği, hiçbir fabrikanın kapanmayacağı, özelleştirme sonrasında şeker fiyatlarının ucuzlayacağı, üretim şartını yerine getirmeyen şirketlerden fabrikaların geri alınacağı ve çalışanların haklarının korunacağı yönünde iddialarda bulunuyordu. Ancak Şeker-İş Sendikası, özelleştirme ihale şartnamelerinde, “İhale sürecinde idare tarafından yazılı olarak yapılan açıklamalar dışında, yapılan açıklama ve bildirimler ihale çerçevesinde İdareyi bağlayıcı bir nitelik taşımayacaktır” hükmünün bulunduğunu hatırlattı.

“Bazı siyasetçiler tarafından, dayanak gösterilmeksizin kamuoyuna açıklanan bilgilerin teyit edilmesi, resmileştirilmesi, bir yazılı taahhüt ve bilgilendirmeye dönüşmesi zorunluluğu doğmuştur” diyerek Özelleştirme İdaresi’nden bu iddiaların ihale şartnamesinde bir dayanağının bulunup bulunmadığını sordu.

KAMUOYU BU SORULARIN CEVABINI BEKLİYOR

14 fabrikada üretimin garanti altına alınmasıyla ilgili olarak; “2011 yılında başlatılan ihale sürecinde belirtilen şart/koşullardan farklı yeni getirilmiş bir şart söz konusu mudur?”

“İhale şartnamesinde, üretim şartının yerine getirilmemesi durumunda fabrikaların kamu tarafından geri alınacağına dair bir hüküm var mıdır?”

“Geri kalan 11 fabrika özelleştirilecek mi, yoksa özelleştirme kapsam ve programından çıkarılacak mı?” “İhale şartnamesinde ucuz şeker tüketiminin sağlanmasıyla ilgili olarak bir hüküm var mıdır?” soruları cevap bekliyor.

KAMUOYU BU SORULARIN CEVABINI BEKLİYOR

* 2011 yılında başlatılan ihale sürecinde belirtilen şart/koşullardan farklı yeni getirilmiş bir şart söz konusu mudur?

* İhale şartnamesinde, üretim şartının yerine getirilmemesi durumunda fabrikaların kamu tarafından geri alınacağına dair bir hüküm var mıdır?

* Geri kalan 11 fabrika özelleştirilecek mi, yoksa özelleştirme kapsam ve programından çıkarılacak mı?

* İhale şartnamesinde ucuz şeker tüketiminin sağlanmasıyla ilgili olarak bir hüküm var mıdır?

Milli Gazete