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Burseya'da yakalanan YPG'liler her şeyi anlattı!

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Burseya Dağı’nda yakalanan YPG’liler, bölgedeki terörizm mekanizmasının nasıl işlediğini anlattı. İfadeler, Türk askerinin bölgede teröristlerle fiziki savaşın yanında nasıl bir psikolojik savaş da verdiğini açıkça ortaya koyuyor.
Burseya'da yakalanan YPG'liler her şeyi anlattı!
Burseya'da yakalanan YPG'liler her şeyi anlattı! Burseya'da yakalanan YPG'liler her şeyi anlattı! Burseya'da yakalanan YPG'liler her şeyi anlattı!

Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı’na düzenlenen askeri operasyonda yakalanan YPG’liler, teröristlerin kendilerini nasıl kandırdıklarını ve bölgede terörizm mekanizmasının nasıl işlediğini anlattı.

17 yaşındaki kızlar Hena H. İ. ve Safe C. ile 20 yaşındaki İbrahim Ahmed terör örgütünün kirli tezgahlarını, Afrin’de halka nasıl zulüm ettiklerini anlattı. Çocuk yaşta zorla terörist yapılan gençler Türk askerinin kendilerine baba şefkatiyle yaklaştığını söyledi.

İşte yakalanan YPG’lilerin anlattıkları:

SENİN YAŞINDA KIZIM VAR, SAKIN KORKMA!

Hena H.İ. (17): Güvenlik güçleri tarafından Burseya’da yakalanan Hena H.İ. henüz 17 yaşında. Okuma yazması yok. Münbiç’te ailesiyle birlikte yaşarken PYD-YPG saflarına katılmak zorunda kalmış. Hena H.İ. başından geçenleri şöyle anlattı: Arkadaşlar sürekli bana YPG’nin maddi olanaklarının fazla olduğunu söylüyordu. PKK’lılar annemin YPG’ye katıldığını ve kendileri için Burseya’da savaştığını söylediler. Benim de YPG’ye katılmam halinde ailemi görebileceğim ifade edildi. Münbiç’te PYD zulmü gördük, elimizde ne var ne yoksa yağmalandı. Türk askerleri gelip her şeyiniz yağmalayacak, eziyet edecekler dediler. Bu topraklar için savaşmamız gerektiğini söyleyip duruyorlardı. Türk ordusu tarafından yapılan hava saldırılarında üst düzey komutanlar bizi bırakarak ‘destek getireceğiz yalanı’ ile tünellerden kaçtılar. 

Yakalandığımda bir Türk komutan ‘Korkma senin yaşında kızım var. Sana hiçbir şey yapmayacağız. Senin kandırıldığını biliyoruz. Gel geri kalan hayatını insan gibi yaşa, burada ölme’ diyerek bir baba gibi yaklaştı. YPG hepimizi kandırdı. Ben Türk askerinden hiçbir kötülük görmedim

ARKADAŞLARIMA ‘ONURUNUZ İÇİN KAÇIN’ DERDİM

İbrahim A.(20): Her zaman yenileri öne sürüyorlar. Kendileri hiç cepheye gitmiyor. Çocuk yaştaki militanları ön tarafa atıyorlardı. Çünkü Türk askerinin son aşamaya kadar onlara ateş etmeyeceklerini biliyorlardı.  Bu işin sonu yok, ya ölüm ya cezaevi. Kimse kanmasın sesimi duyurabilsem oradaki arkadaşlarıma onurunuz için kaçın derdim. İstanbul’da kaçak olarak tekstil işinde çalışıyordum. Yakalanıp sınır dışı edildim. 

ÖLÜMLE KORKUTTULAR 

Tel Rıfat’ta PYD’liler yanıma gelip bana devlet kuracaklarını asker olacağımı olmazsam öldürüleceğimi söylediler. İdlib ve Tel Rıfat’ta savaş eğitimi aldım. Eğitim kampında çocukları ölümle korkutup işkence yapıyorlardı.

ÖLMEMİ DEĞİL YAŞAMAMI İSTEDİ

Safe C.(17): Bize, Afrin’de olan küçük çocuklara sınıra gitmelerini, üzerinizdeki tabanca ile askere sığının ve eylem yapın diyorlardı. Kanas keskin nişancı tüfeği eğitimi veriyorlardı. Kız çocuklarını tercih ediyorlardı. Çünkü elleri daha az titriyor, vücutlarına hakim oluyorlardı.  

KÜÇÜK KIZLARLA NİKAHLANDILAR 

Akşam'dan Levent Albayrak ile Mustafa Alkaç'ın haberine göre; Üst düzey buradaki kızlarla nikah kıymışlar. Bu nedenle kendilerine hizmet etmek zorunda olduklarını söylüyorlardı. Sol ayağımdan yaralıydım. Askerler beni çok rahat öldürebilirdi. Ama asker bana değil sağıma soluma ateş ederek teslim olmaya zorladı. Askerle hiç çatışmadım, verdikleri tüfeği hiç kullanmadım. Asker beni üzerinde sırt çantası ve kaskı varken 1 km sırtında taşıdı. Bize YPG Türk askerinin işkenceci olduğunu söylemişti. Bunun tamamen bir yalan olduğunu anladım. Türk askerini gören herkes ellerini kaldırıp teslim olsun.

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