Türkiye'yi hedef alan BAE'ye cevap! 'Gücün yetmez'

ABD'nin Körfez Krizi çıkarttırdığı BAE, yeni talimat ile gözünü Afrin'deki operasyona dikti. Türkiye hakkında yaptığı iftira dolu açıklamalara, "BAE'nin Türkiye ile çatışacak gücü yok" cevabı verildi.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı bitirmesi için son olarak BAE devreye girdi. Arap ülkelerini Türkiye'ye karşı tutum sergilemesi için kışkırtıcı açıklamalarda bulunan BAE Dışişleri yetkilisine cevap gecikmedi.

Türkiye'nin Arap ülkelerinin bağımsızlığına saygı duymadığını iddia eden BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş'a cevap Ahmet Uysal'dan geldi. Rus basınına konuşan Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Körfez ülkeleri politikacılarının Batı politika adamlarının ağzıyla konuştuğunu söyledi.

"BATI ÜLKELERİ VE İSRAİL KENDİ ÇIKARLARINI GÜDÜYOR"

BAE gibi Körfez ülkelerinin Ortadoğu politikasında büyük rol oynamadığını dile getiren Ahmet Uysal, "Sıkça Körfez ülkeleri politikacılarının ağzıyla aslında Batı politika adamları konuşuyor, ki onlar gerçekten Ortadoğu'daki çatışmaların çözümünü düşünmüyor. Batı ülkeleri ve İsrail, kendi çıkarlarını güdüyor. Bunu bilen Ankara politikasını izlemeye devam edecek ve Afrin'deki terörle mücadele operasyonunu sürdürecek. Yani BAE'li bakanın açıklaması hiçbir şey değiştirmeyecek" yorumunda bulundu.

"TÜRKİYE'YLE ÇATIŞACAK GÜÇLERİ YOK"



BAE ile Türkiye arasındaki gerilimin enformasyon alanı dışına çıkmayacağını söyleyen Uysal, "Çünkü BAE'nin medya dışında hiçbir şeyi yok. Türkiye'yle çatışmak için gerçek gücü yok. BAE'nin kendiliğinden konuşmadığını anlamak gerekiyor. Bu rüzgar İsrail ve barış ile güvenliğe ilgi duymayan diğer ülkelerden esiyor" ifadelerini kullandı.