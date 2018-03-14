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TSK'dan açıklama: 3444 terörist öldürüldü

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TSK'dan açıklama: 3444 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı Harekâtı’nda Mehmetçik ve ÖSO güçleri tarafından Afrin ilçe merkezinin kuşatması tamamlandı. TSK'dan yapılan açıklamaya göre 3444 terörist öldürüldü.
TSK'dan açıklama: 3444 terörist öldürüldü TSK'dan açıklama: 3444 terörist öldürüldü TSK'dan açıklama: 3444 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda kritik bölgelerin ele geçirilmesinin ardından 12 Mart’tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığı bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’den sivillerin güvenli çıkışını kolaylaştıracak koridor hazırladı.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre: Afrin harekatında 3444 terörist öldürüldü.

Afrin'de terör örgütlerinin temizlenmesi amacıyla başlatılan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtında pazartesi günü yeni bir evreye girildi.

Genelkurmay Başkanlığı da dün yaptığı açıklamayla bunu dünyaya ilan etti. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, “Zeytin Dalı harekâtı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatıldı” denildi.

KÜRTÇE VE ARAPÇA MESAJ

TSK ve ÖSO, kentin güneydoğusunda Esad rejimi kontrolündeki topraklara geçiş yapılabilmesi için ‘güvenli koridor’ açtı. Koridorun açıldığı, Afrin’deki sivil halkın cep telefonlarına Kürtçe ve Arapça gönderilen mesajlarla duyuruldu. Mesajlarda, “Kenti terk ettikten sonra can güvenliğinizi TSK ve ÖSO sağlayacaktır” denildi. Yine Kürtçe ve Arapça hazırlanmış el ilanlarının da kenti terk etmek için uzun kuyruklar oluşturan araçlara verildiği ve bu ilanların kentin içine kadar ulaştırıldığı bildirildi.

‘TESLİM OLABİLİRLER’ İDDİASI

Terör örgütü PYD/PKK’nın halka “Biz buradayız, kenti savunacağız” propagandası yaparak kent merkezinde yeni hendekler açıp toprakla setler kurduğunun, küçük çaplı tahkimatlar yaptığının tespit edildiğine dikkat çeken güvenlik kaynakları, “Kent merkezindeki teröristlerin şifreli elektronik haberleşmeleri de çok rahat kırılıyor. Kendi aralarındaki irtibattan, örgütün çok sıkıştığını söyleyebiliriz. Özellikle Kandil’den gelenler arasında toplu teslim olma hareketi olursa şaşırmamak lazım. Yerel istihbarat kaynaklarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda her türlü gelişmeye karşı tüm önlemlerimizi aldık” bilgisini paylaştı.

MABATLI’YA DA YAKLAŞILDI

Önceki gün kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinde 12 köyü ele geçiren TSK ve ÖSO, dün de batıda önemli ilerlemeler kaydetti. Daha önce ele geçirilmiş Şeyh Hadid beldesinin kuzeydoğusundaki Mağaracık ve Dermeşkanlı köyleri terör örgütünden alındı. Böylece TSK ve ÖSO birlikleri terör örgütünün elinde bulunan tek büyük belde Mabatlı’ya bir adım daha yaklaştı. TSK ve ÖSO’nun ele geçirdiği yer sayısı 210’u aşarken, hâkimiyet kurulan alan da 1102 kilometrekareyi buldu. Genelkurmay dün sabah yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısını 3 bin 393 olarak duyurdu. v

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