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Dünya diken üstünde! Rusya'nın süresi doldu

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Rus casus Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesiyle başlayan krizde Londra yönetimi Moskova'dan sinir gazını açıklamasını istiyordu. Son yılların en büyük krizinde sürenin gece yarısı dolmasıyla İngiltere'den yaptırım hamleleri gelecek.
Dünya diken üstünde! Rusya'nın süresi doldu
Dünya diken üstünde! Rusya'nın süresi doldu Dünya diken üstünde! Rusya'nın süresi doldu Dünya diken üstünde! Rusya'nın süresi doldu

Tarihi gerginliğin zirveye tırmandığı günlerde Londra'dan bir başka ölüm haberi geldi. The Guardian, evinde cesedi bulunan 60'lı yaşlarındaki erkeğin bir döneme damgasını vuran Rus işadamı Gluşkov'a ait olduğunu duyurdu. 

İngiltere hükümetinin eski casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın Salisbury'de Rus yapımı sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin soruları yanıtlaması için Moskova'ya verdiği süre Salı gece yarısı sona erdi.

Moskova'dan verilen süre içinde yanıt gelmedi. Şimdi İngiltere Başbakanı Theresa May'in Rusya'ya karşı ne gibi adımlar atacağı henüz belirsiz. 

THERESA MAY ÇOK SERT KONUŞMUŞTU

Theresa May, Moskova'ya ültimatom verdiğinde, yanıt gelmemesi durumunda 'geniş çaplı önlemler alınacağını' ve saldırının arkasında 'büyük ihtimalle Rusya'nın olduğunu' söylemişti.

Rusya, Sergey ve Yulia Skripal'in zehirlenmesiyle ilgileri olmadığını belirtmiş ve saldırıda kullanılan maddenin örneğine erişim talebinde bulunmuştu. 

MOSKOVA'DAN KARŞILIK GELDİ

Moskova, İngiltere'nin 'cezalandırıcı önlemlerine Rusya'nın karşılık vereceği' uyarısında bulundu. 

İNGİLTERE ABD AVRUPA ÜLKELERİNİ ARKASINA ALDI

İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Theresa May'in ABD Başkanı Donald Trump'ın da desteğini aldığı belirtildi.

Telefonda görüşen May ile Trump, Moskova'nın sinir gazının nasıl kullanıldığına ilişkin sorulara net yanıtlar vermesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardı. 

Başbakanlık sözcüsü ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Estonya, Letonya, Litvanya'nın da saldırıyı kınadıklarını ve İngiltere'ye desteklerini sunduklarını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, saldırının Rusya devleti tarafından gerçekleştirilen 'doğrudan bir eylem' olduğunun ortaya çıkması durumunda, bunun 'kimyasal silahlar konvansiyonu ile uluslararası hukukun ihlali ve uluslararası düzen içinde belirlenen kurallara uyanlara da tehdit sayılacağını' ifade etti.

Salı günü Avam Kamarası'nda konuşan İngiltere Başbakanı May, "Eğer Salı gece yarısına kadar ikna edici bir yanıt alamazsak, Moskova'nın İngiltere'de hukuk dışı bir şekilde güç kullandığı sonucuna varacağız" demişti.

May, Rusya'nın Salı gecesine kadar geçerli bir açıklama yapmaması durumunda da İngiltere'nin artırmaya hazır olduğu önlemleri Çarşamba günü Avam Kamarası'nda görüşmeye açılabileceğini söylemişti.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği olayla ilgili uluslararası yükümlülüklerin ortak soruşturma gerektirdiğine dikkat çekti. 

RUSYA'DAN REST!

Rus Büyükelçiliği bir diğer tweet'te da İngiltere'nin siber saldırı düzenleyebileceği spekülasyonlarıyla ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan 'açıklama beklediklerini' belirtti ve Rusya'nın 'siber güvenlik ihlallerini ciddiye aldığı' mesajı verildi.

Moskova ayrıca, İngiltere'nin Rusya devleti destekli televizyon kanalı RT'nin yayın lisansının iptal edilmesi durumunda İngiliz medya kuruluşlarının da Rusya'dan gönderilebileceği tehdidinde bulundu.

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