Terim resmen istedi! G.Saray görüşmelere başlıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, performansından memnun kaldığı Yuto Nagatomo'nun bonservisinin alınması için yönetime rapor verdi.



Japon futbolcu için 4 milyon avroya kadar bonservis ödenebileceğini bildiren Terim, İnter'in elden çıkarmak istediği futbolcuyu gelecek sezonun kadrosunda mutlaka görmek istiyorum dedi.



Sezon sonu rakiplerin de devreye girmesinden korkan Fatih Terim, Nagatomo için sezon sonu beklenmeden pazarlıklara başlanmasını talep etti.



Galatasaray sezon başında Yuto Nagatomo için Inter'e 700 bin euro kiralama bedeli ödemişti.



