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Genç Özge Cumhurbaşkanı'ndan yardım bekliyor

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20 yaşındaki Özge’nin hastalığına 10 yıldır teşhis konulamıyor. Genç Özge sürekli mide ağrısı çekiyor, sürekli bir bulantı halinde. Ne yese kusuyor. Özge de ailesi de perişan durumda. Berk ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istiyor.
Genç Özge Cumhurbaşkanı'ndan yardım bekliyor
Genç Özge Cumhurbaşkanı'ndan yardım bekliyor Genç Özge Cumhurbaşkanı'ndan yardım bekliyor Genç Özge Cumhurbaşkanı'ndan yardım bekliyor

​20 yaşındaki Özge’nin hastalığına 10 yıldır bir türlü teşhis konulamıyor. Genç Özge sürekli mide ağrısı çekiyor, sürekli bir bulantı halinde. Ne yese kusuyor. Yıllardır hastane hastane dolaşan fakat sonuç alamayan Kırıkkaleli Özge de ailesi de perişan durumda. Berk ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istiyor. 

Kırıkkale’de 20 yaşındaki Özge Berk adlı genç kızın hastalığına bir türlü teşhis konulamıyor. Kırıkkale’nin yanı sıra Başkent Ankara’daki hastanelere de götürülen genç Özge’nin hastalığının ne olduğu, tedavisinin nasıl olabileceği belirlenemedi. Berk ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım bekliyor.

20 yaşındaki Özge Berk nedeni belirsiz bir mide ağrısı ve bulantı yaşıyor. Sürekli bulantı halinde ve ne yese kusuyor.

Özge’de bu yüzden kilo kaybı da başlamış durumda. 

Yaklaşık 10 yıldır bu şekilde yaşayan Özge’yi ailesi pekçok hastaneye götürdü.

Kırıkkale’deki devlet ve özel hastanelerde hastalığına teşhis konulamayan Özge’yi ailesi Başkent Ankara’da da pekçok hastanede muayene ettirdi.

Özge ayrıca özel uzman doktorlara götürüldü.

Baba Mahmut Berk “Hiçbir hastane, hiçbir doktor kızımızın hastalığının ne olduğunu anlayamadı, hiçbiri bir teşhis koyamadı. Dolayısıyla tedavi de edilemiyor. Yaklaşık 10 yıldır gitmedik hastane bırakmadık. Kızım artık kilo kaybı yaşamaya başladı. Kimseden maddi bir beklentimiz yok, kızımızın hastalığı teşhis edilsin, ona göre tedaviye başlansın yeter” diyor.

CUMHURBAŞKANI'NDAN YARDIM BEKLİYOR

Özge Berk de, sürekli mide ağrısı çektiğini, bulantı halinde olduğunu, iki lokma bir şey yese kustuğunu anlatırken, gözyaşlarına hakim olamıyor. Özge Berk, dışarıya çıkamadığını, arkadaşları ile biraraya gelemediğini, hayattan koptuğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istediğini söyledi.

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