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54 gündür tam destek veriyor! Afrin’in gizli kahramanı

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MİT, Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'ya vurulacak hedeflerin belirlenmesi, güncellenmesi ve takibi konusunda destek sağlıyor.
54 gündür tam destek veriyor! Afrin’in gizli kahramanı
54 gündür tam destek veriyor! Afrin’in gizli kahramanı 54 gündür tam destek veriyor! Afrin’in gizli kahramanı 54 gündür tam destek veriyor! Afrin’in gizli kahramanı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ak Partili bir grup milletvekili ile yaptığı görüşmede “MİT’e müteşekkiriz” ifadesini kullanıyor.

İstihbarat teşkilatı, Afrin Harekâtının görünmeyen kahramanı.

Neden derseniz, 54 gündür yapılmakta olan hava ve kara operasyonlarında hedef koordinatların büyük bölümünü MİT veriyor.

PKK/YPG militanlarının mevzilendiği bölgeler, cephanelikler, sığınaklar insani ve elektronik istihbaratla tespit edilip lazerle işaretlendikten sonra hava ve kara unsurları tarafından vuruluyor.

Savunma Bakanı’nın “Müteşekkiriz” ifadesine sivil siyasetin etkili bir isminin dile getirdiği “İstihbarat birimi Suriye dosyasına hâkim durumda” sözlerini de ekleyince mevzu daha iyi anlaşılıyor.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasındaki ‘uyumlu çalışmanın’ TSK ve MİT arasında ‘etkili bir paslaşmaya’ imkân sağladığını söyleyebiliriz.

MİT'İN ZEYTİN DALI'NA İKİNCİ KATKISI

MİT’in Zeytin Dalı Harekâtına ikinci bir katkısı daha var.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte cephede savaşan Özgür Suriye Ordusu’nun yönetim ve koordinasyonuna destek vermek.

Kolay iş değil.

Birkaç yıl önce ABD ile ortak yürütülen “eğit/donat programının” sadece 60 kişilik bir ÖSO gücü oluşturabildiği, bunların da Suriye’ye geçtikten sonra DEAŞ tarafından tutuklandığı ‘komedi filminden’ sonra, Türkiye’nin kendi başına binlerce savaşçıya sahip yeni bir ÖSO gücü oluşturmasından söz ediyoruz.

İçeride anamuhalefet partisinin, üstelik Afrin Harekâtının başladığı hassas günlerde ‘çapulcular’ diyerek aşağıladığı bu grupların moral motivasyonunu yönetmek kolay olmamıştır herhalde.

Bilgileri Mehmet Acet Yenişafak'taki köşesinde paylaştı...

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