Amerikalı muhabire sert çıktı! Neden karışıyorsunuz?

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Putin, Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahil olduğu iddiasını sert bir dille reddederek ABD'nin demokrasiyi bahane ederek Rusya ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmasını eleştirdi.

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Putin, "Rusya kimsenin içişlerine karışmıyor. Ancak ABD başkalarının iç işlerine karıştığını ret bile emiyor." ifadelerini kullandı.

Elif Erdiş'in haberine göre, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahil olduğu iddialarını değerlendiren Putin, iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek, ABD'nin çıkarları doğrultusunda başka ülkelere demokrasi getirme bahanesiyle kaos çıkarttığını vurguladı.

"Siz demokrasiyi yaymadığınız için başka ülkelere karışamazsınız"

Putin, "Onlara neden başka ülkelerin iç işlerine karıştıklarını sorduğumda bana 'Biz demokrasiyi yayıyoruz, bu yüzden karışmaya hakkımız var. siz demokrasi yaymıyorsunuz bu yüzden karışamazsınız' dediler." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukta yeri yok

"Bu uluslararası hukukta yeri olan, medeni bir tutum mudur? Trump geçenlerde 'Rusya ABD'ye müdahale etseydi şu anda ülkeye kaos hakim olmuş olurdu.' demişti, haklı. Ülkeleri bölmek sizin politikanız, Rusya'nın bundan bir çıkarı yok. Başkalarına demokrasi getireceğiz diye kaos çıkartmak Rusya'nın işi değil. Saygı göstermek lazım." ifadelerini kullanan Putin, ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatarak "Peki ABD neden Ukrayna'da darbeye destek sağladı?" dedi.