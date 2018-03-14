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Trump'tan yeni hamle! Darbe vuracak

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Tillerson'un görevden alınması Beyaz Saray'ın izleyeceği politikalara ilişkin belirsizliği artırırken, Trump'ın Çin'den ithal teknoloji ve tüketici elektroniği ürünlerine gümrük vergisi getireceği iddia edildi.
Trump'tan yeni hamle! Darbe vuracak
Trump'tan yeni hamle! Darbe vuracak Trump'tan yeni hamle! Darbe vuracak Trump'tan yeni hamle! Darbe vuracak

Asya borsaları ABD'de ekonomiyi koruma politikalarının güç kazandığı endişeleriyle gerilerken, ılımlı bir isim olarak tanınan dışişleri bakanını görevden alan ABD Başkanı Donald Trump Çin'den ithal bazı ürünlere yüksek gümrük vergileri getirmeyi planlıyor.

ABD yönetiminden iki kaynak Trump'ın Çin'den ithal bilişim teknolojisi, tüketici elektroniği ve telekom ekipmanlarına tutarı 60 milyar doları bulabilecek gümrük vergisi getirmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

Haberin ardından MSCI Japonya dışındaki Asya ülkeleri bilişim teknolojileri endeksi  yüzde 0.6 geriledi.

Beyaz Saray politikalarına ilişkin belirsizlik artıyor

Trump yönetiminin attığı bu adımlar yatırımcıların hisse piyasalarından küresel çapta çekilerek güvenli liman varlıklara yönelmelerine yol açtı. Dolar değer yitirirken, yatırımcıların yöneldiği tahvil piyasasında getiriler düştü.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını dolar cinsinden izleyen MSCI endeksi yüzde 0.7 gerileyerek dün gördüğü bir buçuk ayın zirvesinden yönünü aşağı çevirdi. En sert kayıplar teknoloji hisselerinde görülüyor.

ABD borsaları da dün kayıplarla kapandı. S&P 500 yüzde 0.6, Nasdaq yüzde 1 düştü. ABD borsalarındaki kayıplar Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine sert politikalar yanlısı ve kendisine yakın bir isim olan CIA direktörü Mike Pompeo'yu atamasıyla hızlandı.

Bundan kısa bir süre önce Beyaz Saray'da serbest ticaret politikaları yanlısı ekonomi danışmanı Gary Cohn da görevden ayrılmıştı. Ilımlı politikalar yanlısı isimlerin yönetimden ayrılması Beyaz Saray'ın ileride izleyeceği politikalar hakkında belirsizlik yaratıyor.

Trump'tan sonra görevden ayrılan sayısı 35'i buldu

Citi tarafından yayımlanan değerlendirmede, Trump'ın geçen yıl ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ABD yönetiminde görevden ayrılan kıdemli danışman ve yetkili sayısının 35'i bulduğuna dikkat çekildi.

Yatırımcılar ekonomi ve ticaret alanında koruma politikaları yanlısı yönetimlerin döviz kurunu da politika aracı olarak kullanacağından endişe ediyorlar.

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