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Irak Başbakanı İbadi'ye Haşdi Şabi şoku!

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Irak Başbakanı İbadi'ye Haşdi Şabi şoku!
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin koruma müdürü Şerif İsmail'in, Haşdi Şabi unsurları tarafından öldürüldüğü belirtildi.
Irak Başbakanı İbadi'ye Haşdi Şabi şoku! Irak Başbakanı İbadi'ye Haşdi Şabi şoku! Irak Başbakanı İbadi'ye Haşdi Şabi şoku!

Irak medyasında yer alan haberlere göre dün gece Bağdat'tan Musul'a gitmek üzere olan İsmail ile Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Saray es-Selam'a bağlı unsurlar arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Salahaddin vilayetine bağlı Samara kentinde yaşanan olayda İsmail'in öldüğü, beraberindeki 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İsmail'in, İbadi'nin bugün Musul'a yapacağı ziyaret öncesi kentte alınacak güvenlik önlemlerini görüşmek üzere dün akşam saatlerinde Bağdat'tan ayrıldığı aktarıldı.  

Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "İsmail'in, Samara kenti girişinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine yol açan olay hakkında ivedilikle soruşturma başlatıldığı" ifade edildi. 

Haşdi Şabi çatısı altındaki Saray es-Selam grubu, Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın himayesinde yer alıyor. 

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