Türkiye'den sinyali verdi: Münbiç'ten sonra...

Türkiye ile ABD, Suriye’de işgal altındaki toprakların yönetimi için PYD’nin dışlandığı Münbiç modelinde anlaştı. Bölgenin güvenliğini Türk ve ABD askerleri sağlayacak, yönetim nüfusa göre belirlenecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Moskova yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YPG OLMAYACAK

(Münbiç ve ABD ile anlaşma?) Bizim ABD ile kurduğumuz çalışma grupları, YPG’nin olduğu bölgeler nasıl istikrara kavuşturur, kimin yöneteceğini nasıl sağlayabiliriz. Temel prensip, nüfusu oranında yönetim olması. Yani Münbiç yüzde 90 Arap’sa, burayı yönetenler de güvenliğini oluşturup güvenliği tesis edecek yapının da yüzde 90’ını Araplar oluşturacak. Ama hiçbir şekilde YPG içinde olmayacak. Bu bizim talebimiz.

ABD’YLE YAPACAĞIZ

Bunu ABD ile birlikte yapacağız. ABD Dışişleri Bakanı geldiğinde yaptığımız açıklama buydu. Ama önce Münbiç’ten başlayacağız, Münbiç’te bir model uygulayacağız. Snra di ğer yerlere bunu götüreceğiz. Bu Rakka için de geçerli. Fırat’ın doğusundaki, YPG’nin doğusundaki tüm yerler için geçerli. İşin özeti bu.

TÜM BÖLGEYİ KAPSAYACAK

(Bu sadece Münbiç için mi? Suriye’nin geneli için mi?) Bu model önce Münbiç’te uygulanacak ama amacı tüm bölgeleri kapsayacak.

KAYITLAR VAR

(Nüfus nasıl belirlenecek? ) Kayıtların hepsi var. O nüfusların hepsi var. YPG girmeden önce, savaş başlamadan önce o şehirlerin ne kadarı Arap, Kürt, Süryani, Keldani hepsi var.

YPG OLMAYACAK

(Bu şartlarda YPG’ye kalan bölge var mı?) Suriye’de Kürtler olacak. Kobani… Kürt ağırlığı varsa, Kürtler olacak.. Ama YPG adı altında YPG olmayacak yani. Terör örgütleri olamaz diyoruz. Diğer Kürtler olsun. ABD’nin YPG dışında tanıdığı Kürt vardır.

STAR