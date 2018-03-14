Salih Müslim'den küstah açıklama!

Türkiye’nin, hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarttığı terör örgütü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, Danimarka’da katıldığı bir panel sonrası Afrin'de devam eden operasyon hakkında konuştu.

İznews’in sorularını yanıtlayan Salih Müslim, Afrinoperasyonunda Rusya ve İran'ın büyük rolü olduğunu ve NATO'nun bu operasyonu durdurması gerektiğini söyledi.

Afrin'i işgal eden ve sivil halkı zorla silah alına alan terör örgütü YPG'nin eski eş başkanı Salih Müslim, Türkiye'yi Afrin'in demografik yapısını değiştirmekle suçladı.

NATO VE AVRUPA ÜLKELERİNİ HEM SUÇLADI HEM YALVARDI

Müslim, Avrupa, ikinci bir mülteci krizinden korkuyor. Avrupa mültecilerle tehdit ediliyor. Bu gruplar için en uygun yer ise Afrin. Diledikleri gibi hareket edebilir ya da oradan başka ülkelere geçebilirler. Şu anda bulunduğumuz Danimarka, AB ve NATO ülkesidir. Türkiye, NATO’nun silahlarını kullanıyor. NATO Türkiye’ye dur diyebilir. Afrin’de yaşananları herkes görüyor" dedi.

Türkiye'nin Afrin operasyonunu durdurmak için Afrin'i rejime devredecekleri söyleyen YPG'nin yalanını Salih Müslim ortaya çıkardı. Müslim Afrin'in rejime devredilmesinin söz konusu olmadığını "Afrin'i ne Türkiye’ye ne de Rejim’e vermek gibi bir niyetimiz var"ifadelerini kullandı.