14 Mart 2018 Çarşamba27 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:47Güneş 07:11Öğle 13:19İkindi 16:37Akşam 19:16Yatsı 20:35
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 118.845 0.49
  • Altın: 164,793 -0.25
  • Dolar: 3,8660 0.07
  • Euro: 4,7840 0.03

Erdoğan'dan flaş açıklama: Akşama kadar düşmüş olur!

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşuyor. Erdoğan, "Afrin temenni ederim ki akşama kadar düşmüş olur" dedi.
Erdoğan'dan flaş açıklama: Akşama kadar düşmüş olur!
Erdoğan'dan flaş açıklama: Akşama kadar düşmüş olur! Erdoğan'dan flaş açıklama: Akşama kadar düşmüş olur! Erdoğan'dan flaş açıklama: Akşama kadar düşmüş olur!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 46. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

"TEMENNİ EDERİM, AFRİN AKŞAMA KADAR TAMAMEN DÜŞMÜŞ OLUR"

...Afrin'deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim, 3444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e biraz daha yaklaştık temenni ederim ki, akşama kadar inşallah Afrin tamamen düşmüş olur.  Haber geldiği anda önce ben sonra siz Afrin'e beraber gideceğiz.

Tabii işimiz kolay değil. Batı gibi sivilleri öldürmüyoruz. Ruanda'da Libya'da on binleri yüz binleri öldürdüler. Önce bunların hesabını versinler. Irak'ta on binleri yüz binleri öldürenler bunun hesabını versinler. Türkiye sivilleri öldürmeyi hedef alsaydı, Afrin şu anda çoktan bitmişti.

Siviller arabalara bindirilerek koridordan çıkarılıyor. Benim mahmedim, yere atılan kuranı yerden kaldırırken el yapımı bombayla şehit ediliyor. Mehmedim her türlü hassasiyeti gösteriyor. Biraz uzuyor ama neticesi hayır olacak. Haber geldiği anda önce ben sonra siz beraber gideceğiz. Sanatçılar, sporcular beraber sınıra gidelim diyorlar, inşallah... Şair ne diyor,  yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan, yürüyeceksin muhtarlar yürüyecek arkandan.

YÜZDE 65'İ YERLİ

Afrin'de kullandığımız silahların yüzde 65'i yerli. Bu daha da artacak. Bu kötü komşular bizi mülk sahibi, bilgi sahibi yaptı. Üretir duruma bizi getirdiler. Eksiğimiz çok ama bunları başaracağız. Dünyanın en iyi askeri eğitimlerinden geçirilen Batı medyasının allayıp pulladığı teröristler kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Dağlarda ne tüneller açmışlar. O teröristlerde bu kadar akıl yok.

"KUZEY IRAK'I DA TERÖRİSTLERİN BAŞINA YIKACAĞIZ"

Güya Afrin şehir merkezinde direniş yapacaklarını söyleyen teröristler biz gelince arkalarına bakmadan kaçtılar. Kendileri kaçarken şehirden çıkmak isteyen sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla engelliyorlar. Harekata başladığımız günden beri Afrin şehir merkezinin rejim güçlerine devredilmesi konusu köpürtülmeye devam ediyor. Afrin'e gidecek konvoylar yola bile çıkarıldı. Bu konvoyları içlerindeki sivillere zarar vermeden yollarda imha ettik ve oyunu bozduk. Şimdi de yapacağımız aynısıdır. Afrin'i de teröristlerden temizleyeceğiz, Münbiç'i de temizleyeceğiz, Fırat'ın doğrusunu da Kuzey Irak sınırına kadar temizleyeceğiz. Yakında Kuzey Irak'ı da teröristlerin başına yıkacağız. Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarız. Önceliğimiz kendi güvenliğimizdir...

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye ve Rusya'dan ortak açıklama: ErtelenebilirTürkiye ve Rusya'dan ortak açıklama: ErtelenebilirDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında, 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile planlanan görüşmenin ertelenebileceğini açıkladı.
Çiftlik Bank’ta ilk gözaltı! İstanbul'da yakalandıÇiftlik Bank’ta ilk gözaltı! İstanbul'da yakalandıÇiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’da ikametine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Sakarya’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, adliyeye sevk edildi.
Sapık hademe dehşeti yaşattı!Sapık hademe dehşeti yaşattı!Konya'da ortaokul öğrencisi K.Ç.'yi taciz ettiği gerekçesiyle 59 yaşındaki hademe tutuklandı.
Erdoğan'dan flaş açıklama: Akşama kadar düşmüş olur!Erdoğan'dan flaş açıklama: Akşama kadar düşmüş olur!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşuyor. Erdoğan, "Afrin temenni ederim ki akşama kadar düşmüş olur" dedi.
Havada panik! Korku dolu bekleyiş sona erdi!Havada panik! Korku dolu bekleyiş sona erdi!Trabzon Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçağın pilotu, kısa süre sonra arıza gerekçesiyle acil iniş istedi. Havalimanı geçici süre ile uçuş trafiğine kapatıldı.
Kılıçdaroğlu'na FETÖ şoku! 10 yıl cezaKılıçdaroğlu'na FETÖ şoku! 10 yıl cezaİstanbul Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına ilişkin davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul hakkında verilen 10 yıl 6 ay hapis cezası onandı.
  • Erdoğan'dan İstiklal Marşı çıkışı! Değişecek...14 Mart 2018 Çarşamba 12:57
  • 'Kızıma tecavüz etti' demişti! Gerçek ortaya çıktı14 Mart 2018 Çarşamba 12:20
  • PKK'dan korkunç 'Nevruz' talimatı!14 Mart 2018 Çarşamba 12:00
  • Türkiye'den sinyali verdi: Münbiç'ten sonra...14 Mart 2018 Çarşamba 11:59
  • 54 gündür tam destek veriyor! Afrin’in gizli kahramanı14 Mart 2018 Çarşamba 11:40
  • Afrin'den sonra oradan da kaçış başladı!14 Mart 2018 Çarşamba 11:20
  • Genç Özge Cumhurbaşkanı'ndan yardım bekliyor14 Mart 2018 Çarşamba 11:00
  • Metro durağında başörtülü kadına çirkin saldırı!14 Mart 2018 Çarşamba 10:51
  • TSK'dan açıklama: 3444 terörist öldürüldü14 Mart 2018 Çarşamba 09:59
  • Burseya'da yakalanan YPG'liler her şeyi anlattı!14 Mart 2018 Çarşamba 09:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri