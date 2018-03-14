Erdoğan'dan İstiklal Marşı çıkışı! Değişecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 46. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın İstiklal Marşı'yla ilgili açıklaması:

...En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın (İstiklal Marşı) hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir. Burada bestekarlara büyük iş düşüyor. Temenni ediyoruz ki o da çıkar.

Hayıflanacak daha başka meselelerimiz de var. 34 yıllık terörle mücadelemizi hakkıyla ifade edecek bir marşımız da yok. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı demeyim ama bir mehter marşı gibi bir marş yazamazlar mı? Evde torunum bile mehter marşıyla yürüyor.

15 Temmuz gibi büyük bir destanı anlatacak bir şiirimiz marşımız da mevcut değil. Şiirlerini yüreğiyle yazacak şairlerimize büyük görev düşüyor. Mehmet Akif Ersoy'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum...