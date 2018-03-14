CIA'nın başına karanlıklar prensesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Yeni Birlik gazetesindeki yazısında Trump'ın Tillerson'u görevden alması ve CIA'nın başına Gina Haspel'in getirilmesini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alıp yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirdi. ABD Başkanı, aynı zamanda CIA'nın başına Gina Haspel'i getirdiğini açıkladı. Haspel, Amerikan tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olma özelliğine sahip. Daha önce CIA'in gizli tesislerindeki işkencelerde adı anılan Haspel'in bu göreve getirilmesi ABD'de geniş yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Yeni Birlik gazetesindeki bugünkü yazısında ABD’de yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye etkisini değerlendirdi.

İlnur Çevik, “Tillerson yönetimindeki Amerikan Dışişleri, epey bir zamandır işlevsiz hale gelmişti ve Trump bundan hiç memnun değildi. YPG ve PYD’ye de arka çıkan Pentagon ise baskın bir rol almıştı ve Trump’ın Beyaz Sarayı da burada büyük sıkıntı çekiyordu. Şimdi Dışişlerine şahin Pompeo’yu getirerek ve CIA’nin başına da şahin oğlu şahin Haspel’i atayarak Beyaz Saray Pentagon’un yükselen gücünü dengelemeye çalışıyor…” ifadelerini kullandı.

“PEKİ, BUNLAR TÜRKİYE İÇİN NE DEMEK?”

“Haspel, Amerikan derin devletinin önde gelen ve karanlık CIA operasyonların başındaki kişi… Bundan sonra Haspel’den bu tür operasyonlarla suikastlar ve yeni patlamalar beklenebilir” uyarısında bulunan Çevik şöyle devam etti:

“Peki, bunlar Türkiye için ne demek? Amerikalılar bundan sonra YPG ve PYD’ye arkalarını dönebilirler ama Türkiye’den ödünler koparmak isteyeceklerdir... Bu da İran konusunda olabilir… Türkiye’nin Washington’la yakınlaşması için bazı adımlar da atmasını bekleyebilirler…”