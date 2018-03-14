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Türkiye ve Rusya'dan ortak açıklama: Ertelenebilir

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında, 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile planlanan görüşmenin ertelenebileceğini açıkladı.
Türkiye ve Rusya'dan ortak açıklama: Ertelenebilir
Türkiye ve Rusya'dan ortak açıklama: Ertelenebilir Türkiye ve Rusya'dan ortak açıklama: Ertelenebilir Türkiye ve Rusya'dan ortak açıklama: Ertelenebilir

Moskova'da, Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı yapıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov heyetleriyle birlikte görüşme gerçekleştirdi.Görüşme sonrası iki bakan kameralar karşısına geçti.

HAREKATIN AMACI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE

Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, "Afrin operasyonunun amacı işgal değil, teröristlerle mücadele etmektir. Biz gittiğimiz her yerde sivillere destek veriyoruz. Teröristlerin bu topraklarda barınmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD TOPLANTISI ERTELENEBİLİR

Bakan Çavuşoğlu ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un görevden alınmasından dolayı ABD'yle 19 Mart tarihinde yapılacak 'Menbiç' konulu toplantının ertelenebileceğini söyledi.

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