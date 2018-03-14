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O yorumlar Cübbeli Ahmet Hoca'yı çok kızdırdı!

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O yorumlar Cübbeli Ahmet Hoca'yı çok kızdırdı!
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 11 kişinin hayatını kaybettiği jet kazasıyla ilgili yapılan çirkin yorumlara tepki gösterdi.
O yorumlar Cübbeli Ahmet Hoca'yı çok kızdırdı! O yorumlar Cübbeli Ahmet Hoca'yı çok kızdırdı! O yorumlar Cübbeli Ahmet Hoca'yı çok kızdırdı!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 11 kişinin hayatını kaybettiği jet kazasıyla ilgili yapılan çirkin yorumlara tepki gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düşmüş, 3'ü mürettebat 11 kadın hayatını kaybetmişti.

ÇİRKİN YORUMLAR CÜBBELİ'Yİ DE RAHATSIZ ETTİ

Korkunç kaza sosyal medyada büyük yankı uyandırmış hayatını kaybedenler hakkında korkunç ifadeler kullanılmıştı. Kazada hayatını kaybedenler hakkında yapılan yorumlar Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü de rahatsız etti.

"YAPILAN YORUMLARI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kötü niyetli yapılan yorumlara tepki gösteren Cübbeli Hoca "Sosyal medyada bu yavrularımızın zenginlikleriyle, giyim kuşamlarıyla ve özel hayatlarıyla ilgili 'Allah bunlara rahmet etmesin' demeye varacak kadar ileri giden yorumları da şiddetle kınıyor, bunların dinen, ahlaken ve vicdanen kabul edilebilir bir tarz olmadığını ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

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