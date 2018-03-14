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Afrin'de sıcak saatler! Önce onlar kaçtı

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Afrin'de sıcak saatler! Önce onlar kaçtı
Zeytin Dalı harekâtında Afrin şehir merkezinin kuşatılmasıyla terör örgütü PKK’nın Kandil’den bölgeye gönderdiği üst düzey yöneticilerinin, kuşatmadan hemen önce kenti terk ettikleri öne sürülüyor.
Afrin'de sıcak saatler! Önce onlar kaçtı Afrin'de sıcak saatler! Önce onlar kaçtı Afrin'de sıcak saatler! Önce onlar kaçtı

Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlı birlikleri ve özel kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen Suriye’nin Afrin kentini gören hakim tepelerde oluşturulan üslere mevzilendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Suriye Afrin'e biraz daha yaklaştığını belirterek, kent merkezinin kuşatma çemberinin akşama kadar tamamlanmış olacağını söyledi. Harekat kapsamında Kilis ve Hatay sınırından Suriye’ye geçen TSK birlikleri, Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte birbiri ardına Afrin kırsalındaki köyleri terör örgütlerinden arındırdı. Harekatın 50‘nci gününde ise TSK ve ÖSO güçleri 200’ü aşkın köy ve stratejik noktayı terörden temizledikten sonra hedeflenen Afrin’i gören hakim noktalara ulaştı.

ELİ TETİKTE BEKLİYORLAR

Kuzey, batı ve güneyden olmak üzere 3 ayrı noktadan ilerleyen TSK güçleri, Afrin’i gören hakim tepelere ulaştıktan sonra burada üslenmeye başladı. Çevresindeki köyleri de terörden arındıran TSK birlikleri, Afrin’i gören hakim noktalara zırhlı birlikleri ile üs kurdu. İş makineleri ile yapılan düzenlemenin ardından buraya konuşlandırılan tank ve obüslerin namluları Afrin’e çevrildi. Afrin’i gören tepelerdeki siperlere yerleştirilen zırhlı birliklerin yanı sıra TSK’nın özel kuvvetleri ile meskun mahal operasyonuna katılacak birliklerin özel kuvvetleri de aynı bölgede konuşlandı. Afrin’i havadan ve karadan saniye saniye izleyen TSK birlikleri, olası saldırı girişimine karşı da bölgede eli tetikte görev yapıyor.

PKK İKİ SÖZDE KOMUTANINI İNFAZ ETTİ

TSK’nın, ÖSO ile yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtında Afrin şehir merkezinin kuşatılması terör örgütü PYD/YPG/PKK’da çözülmeleri de beraberinde getirdi. Kandil’in harekât başlamadan önce Afrin’e gönderdiği üst düzey PKK’lı yöneticilerin Afrin’in kuşatılmaya başlamasıyla kenti terk ettikleri kaydedildi. İstihbarat birimlerinin, yerel kaynaklar ve yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinden elde ettiği bilgilerde, “Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinin Afrin’i terk eden sivillerin arasına karışarak kentten ayrıldığı ancak geride kalanlara ise Afrin’i terk etmemeleri, direnmeleri talimatı verdikleri” belirtildi.

İddiaya göre, stratejik öneme sahip ve en büyük askeri kampın bulunduğu Kefer Cenne ile Şiran bölgesinin ‘komutanları’ A.Z. ve T.K., Mehmetçik karşısında direnemedi. Bölgesini terk eden iki elebaşını, Kandil’in talimatıyla askeri kanat sorumlusu olarak Afrin’e gönderilen Heval Baz sorguladı. Sorgulamaların ardından A.Z. ve T.K., Heval Baz’ın korumaları tarafından öldürüldü. 

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