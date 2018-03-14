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Şehit cenazesinde yürek dağlayan sözler

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Şehit cenazesinde yürek dağlayan sözler
TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nda Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstikam Uzman Çavuş Orhan Sürmen, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit cenazesinde yürek dağlayan sözler Şehit cenazesinde yürek dağlayan sözler Şehit cenazesinde yürek dağlayan sözler

Hatay'dan askeri helikopterle Çağlayancerit ilçesine getirilen şehidin  naaşı, ailesi ve protokol üyelerince karşılanarak konvoyla Fatih Mahallesi'ndeki  babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Arıovası Camisi'ne  getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak  katafalka konuldu.

Cenaze törenine katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref  Fakıbaba, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve   5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, şehidin annesi Hüsne ve babası  Mehmet Sürmen'e taziyelerini iletti.Cenaze namazında baba Sürmen, Bakan Fakıbaba ve Tuğgeneral Ekiyor'a  sarıldı. Anne ve babanın cenaze boyunca metanetini koruduğu gözlendi.

"Cennetine beni de götür oğlum"

Anne Sürmen, oğlunun tabutu başında, "Ağlamıyorum düşmanı  güldürmüyorum. Cennetine beni de götür oğlum. Oğlum şehit oldu diye seviniyorum.  İki oğlum daha var. " diyerek acısını dile getirdi.

Baba Mehmet Sürmen de iki oğlunun olduğunu, onlarla olmaza bile  kendisinin de askere gitmek için hazır olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İstesinler ben askere gitmeye hazırım. Güveniyorlarsa karşımıza  çıksınlar, kalleşlik yapmasınlar. Askerimin tırnağına zarar verene ben acımam.  Herkes birbirine sahip çıksın. Bu hainlere asla fırsat vermeyin. Birlik olalım ki  Türkiye'nin ne olduğunu herkes bilsin. Biz bu bayrağın altında hep beraber  yaşıyorsak o zaman hep beraberiz. Bu benim oğlum bunu feda ettim ama iki oğlum  daha var. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Fakir zengin yok, hepimiz kardeşiz. Bizim  ülkemiz dünyaya baş gelir."
Ağabeyine Kur'an-ı Kerim'le tuzak kurulduğunu belirten şehidin  kardeşi Zeki Sürmen de kardeşinin ve kendisinin de vatan için şehit olmaya hazır  olduğunu belirterek, kimsenin Türkiye'ye karşı koyamayacağını belirtti.

İl Müftü Yardımcısı Süleyman Yavuz'un kıldırdığı cenaze namazının  ardından şehit Sürmen'in naaşı, askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde  getirildiği mahalle mezarlığına defnedildi.

Şehidin silah arkadaşlarının da geldiği törene katılan binlerce kişi,  dualar eşliğinde tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Törene, şehit Sürmen'in ailesi, yakınlarının yanı sıra AK Parti  Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda  vatandaş katıldı.

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