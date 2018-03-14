Şehit cenazesinde yürek dağlayan sözler

Hatay'dan askeri helikopterle Çağlayancerit ilçesine getirilen şehidin naaşı, ailesi ve protokol üyelerince karşılanarak konvoyla Fatih Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Arıovası Camisi'ne getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Cenaze törenine katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, şehidin annesi Hüsne ve babası Mehmet Sürmen'e taziyelerini iletti.Cenaze namazında baba Sürmen, Bakan Fakıbaba ve Tuğgeneral Ekiyor'a sarıldı. Anne ve babanın cenaze boyunca metanetini koruduğu gözlendi.

"Cennetine beni de götür oğlum"

Anne Sürmen, oğlunun tabutu başında, "Ağlamıyorum düşmanı güldürmüyorum. Cennetine beni de götür oğlum. Oğlum şehit oldu diye seviniyorum. İki oğlum daha var. " diyerek acısını dile getirdi.

Baba Mehmet Sürmen de iki oğlunun olduğunu, onlarla olmaza bile kendisinin de askere gitmek için hazır olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İstesinler ben askere gitmeye hazırım. Güveniyorlarsa karşımıza çıksınlar, kalleşlik yapmasınlar. Askerimin tırnağına zarar verene ben acımam. Herkes birbirine sahip çıksın. Bu hainlere asla fırsat vermeyin. Birlik olalım ki Türkiye'nin ne olduğunu herkes bilsin. Biz bu bayrağın altında hep beraber yaşıyorsak o zaman hep beraberiz. Bu benim oğlum bunu feda ettim ama iki oğlum daha var. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Fakir zengin yok, hepimiz kardeşiz. Bizim ülkemiz dünyaya baş gelir."

Ağabeyine Kur'an-ı Kerim'le tuzak kurulduğunu belirten şehidin kardeşi Zeki Sürmen de kardeşinin ve kendisinin de vatan için şehit olmaya hazır olduğunu belirterek, kimsenin Türkiye'ye karşı koyamayacağını belirtti.

İl Müftü Yardımcısı Süleyman Yavuz'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sürmen'in naaşı, askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde getirildiği mahalle mezarlığına defnedildi.

Şehidin silah arkadaşlarının da geldiği törene katılan binlerce kişi, dualar eşliğinde tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Törene, şehit Sürmen'in ailesi, yakınlarının yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.